"إعمار العقارية" شريكا رئيسيا لبطولة "دبي بريميير بادل P1"

دبي في 15 سبتمبر/ وام/ أعلنت بطولة "دبي بريميير بادل P1" اختيار إعمار العقارية شريكًا رئيسيًا لنسخة 2026 ، التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر المقبل في مجمع حمدان الرياضي .

تمثل هذه الشراكة فصلًا جديدًا في مسيرة البطولة، التي تعود إلى دبي بمنافسات دولية رفيعة المستوى للرجال والسيدات، إلى جانب تجارب الضيافة والترفيه والأنشطة الجماهيرية طوال أسبوع البطولة.

ومن المقرر أن تشهد نسخة 2026 مشاركة مجموعة من أبرز لاعبي جولة "بريميير بادل"، بما يتيح لعشاق الرياضة في دبي والمنطقة فرصة متابعة مباريات بادل عالمية المستوى عن قرب.

وقال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لـ "إعمار العقارية": "يسعدنا دعم نسخة 2026 من بطولة دبي بريميير بادل P1 بصفتنا الشريك الرئيسي للبطولة ، وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتقديم تجارب فريدة للمقيمين والزوار، وتسهم في تعزيز تنوع الخيارات التي توفرها دبي في مجالات أسلوب الحياة والترفيه ، ونتطلع إلى المساهمة في تقديم أسبوع مميز يجمع بين الرياضة والترفيه، والترحيب بالجماهير في البطولة" .

من جانبه، أوضح إيفان موديا، الرئيس التنفيذي لشركة Gallop Global ، ومدير بطولة "دبي بريميير بادل "، أن انضمام "إعمار العقارية" بصفتها الشريك الرئيسي يمثل محطة مهمة في مسيرة بطولة "دبي بريميير بادل P1" التي حققت نموًا متواصلًا عامًا بعد عام، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تتيح تقديم تجربة أكثر تميزًا للاعبين والجماهير والشركاء في نسخة 2026.

وتقام منافسات البطولة على مدار 8 أيام، ويتنافس خلالها اللاعبون على نقاط التصنيف والجوائز المالية، بالتوازي مع باقة من تجارب الضيافة والفعاليات الجماهيرية المميزة في مجمع حمدان الرياضي.

وتحظى بطولة إعمار "دبي بريميير بادل P1 " بدعم من مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، واتحاد الإمارات للبادل، والاتحاد الدولي للبادل.