منتخبنا الوطني يبدأ تجمعه غدا في أبوظبي استعدادا لـ" خليجي 27"

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء يوم غد الأربعاء تجمعه الداخلي في العاصمة أبوظبي استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" التي تقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026 بمشاركة المنتخبات الخليجية ، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن.

واختار الجهاز الفني للأبيض بقيادة الكرواتي زلاتكو داليتش 26 لاعباً للمشاركة في البطولة حسب اللائحة المعتمدة وهم : خالد عيسى ، وحمد المقبالي ، وفهد الظنحاني، وماركوس ميلوني ، وزايد الزعابي ، وخالد الظنحاني ، وخليفة الحمادي ، وعلاء الدين زهير ، وساشا ايفكوفيتش ، ولوكاس بيمنتا ، وإيريك دي مينيريس ، وروبن فيليب ، ولوان بيرارا ، وعبدالله حمد ، ومامادو كوليبالي ، وعصام فايز ، وفابيو دي ليما ، ونيكولاس خيمينيز ، وحارب عبدالله ، وبرونو دي أوليفيرا ، وعلي صالح ، ويوري سيزار ، وريتشارد أكونور ، وجويلهرم دا سيلفا ، وسلطان عادل وعثمان كامارا.

ويؤدي الأبيض تدريباته اليومية على ملعب فندق ريتز كارلتون حتى موعد السفر إلى جدة يوم 21 سبتمبر الجاري ويخوض مباراته الأولى في البطولة أمام منتخب اليمن يوم 24 سبتمبر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، فيما يواجه منتخب البحرين يوم 27 سبتمبر على استاد الأمير عبدالله الفيصل, على أن يختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب قطر يوم 30 سبتمبر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا خلال الفترة الماضية على متابعة ورصد أداء اللاعبين الذين تم اختيارهم للقائمة من خلال حضوره مباريات دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة إلى جانب القيام بزيارات للأندية وعقد اجتماعات تنسيقية مع الأجهزة الفنية لأندية المحترفين بهدف التنسيق والتعاون حول كل ما يخص اللاعبين الدوليين.