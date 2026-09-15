برئاسة شمسة بنت حمدان بن محمد.. لجنة التصميم – أبوظبي تطلق دعوة وطنية مفتوحة لتصميم الطابع التذكاري الرسمي لعيد الاتحاد الـ55

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ برئاسة سموّ الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أطلقت لجنة التصميم – أبوظبي (DCAD) بالتعاون مع بريد الإمارات دعوة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات لتقديم تصاميم للطابع البريدي التذكاري الرسمي لعيد الاتحاد الـ55.

وتحت شعار «كن جزءاً من التاريخ»، تتيح المبادرة للمصممين المحترفين والفنانين التشكيليين والرسامين ومصممي الغرافيك وطلبة الجامعات والمواهب الإبداعية الناشئة في الدولة، فرصة الإسهام في صياغة عمل بصري خالد يجسد هوية دولة الإمارات وإنجازاتها وتطلعاتها.

ومن خلال هذه المسابقة، يشارك مجتمع المبدعين في الدولة في صياغة الطريقة التي تُوثَّق بها قصة الإمارات ويُحتفى بها من خلال التصميم.

تأسست لجنة التصميم - أبوظبي (DCAD) في عام 2025 بهدف دعم تطوير الملكية الفكرية المنبثقة من أبوظبي، والإسهام في بناء قطاع إبداعي مستدام، من خلال توفير فرص للمصممين والمبدعين لتطوير قدراتهم، والتفاعل مع القطاع، والإسهام في الاقتصاد الإبداعي المتنامي في دولة الإمارات.

وتمثل هذه الدعوة المفتوحة امتداداً لهذا الدور، إذ توفر منصة ذات أهمية وطنية للمشاركة الإبداعية، وتتيح لأفراد المجتمع فرصة الإسهام في صياغة التاريخ البصري لدولة الإمارات.

فعلى مدى أجيال، وثّقت الطوابع البريدية محطات وطنية بارزة، وحملت في تصاميمها ملامح من الثقافة والهوية ومسيرة التقدم، في صيغة تتجاوز حدود الدولة.

ويواصل الطابع التذكاري لعيد الاتحاد الـ55 هذا الإرث، ليقدم توثيقاً خالداً لدولة الإمارات في عامها الخامس والخمسين، ويمنح مجتمعها الإبداعي فرصة الإسهام في صياغة الصورة التي ستجسد هذه المحطة الوطنية.

وتشجع المبادرة المشاركين على التعبير عن هوية دولة الإمارات من خلال موضوعات تشمل شعبها وثقافتها وابتكارها وتراثها وطموحاتها ورؤيتها المستقبلية.. كما يمكن استلهام أفكارهم من مجالات مثل العمارة، والطبيعة والتكنولوجيا والمجتمع والهوية الوطنية، مع منح المشاركين مساحة للتعبير والإبداع في معالجة هذه الموضوعات، بما يتوافق مع المتطلبات الفنية وإرشادات الهوية النهائية التي يحددها بريد الإمارات.

تخضع المشاركة في الدعوة المفتوحة للأحكام والشروط المعمول بها للمسابقة، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالأهلية، وتقديم المشاركات، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية البيانات.

ويحتفظ بريد الإمارات بحق اعتماد التصميم الفائز وإجراء أي تعديلات فنية أو غيرها من التعديلات عليه، بما يضمن استيفاء المتطلبات الفنية والبريدية والإنتاجية ومتطلبات الهوية، وفقاً للأحكام والشروط المعمول بها للمسابقة.

ويُسمح لكل متقدم بتقديم مشاركة واحدة تضم ثلاثة تصاميم على الأقل وستة تصاميم كحد أقصى، تستند جميعاً إلى موضوع موحّد، على أن تُرفق بقصة العمل أو الفكرة التي تقوم عليها التصاميم.

وتُستقبل المشاركات حتى 7 أكتوبر 2026، على أن تخضع المشاركات لتقييم لجنة تحكيم في أكتوبر 2026 تضم ممثلين عن مجلسي إدارة لجنة التصميم - أبوظبي وبريد الإمارات، لاختيار ثلاث مشاركات نهائية، على أن يُعلن عن التصميم الفائز في 3 نوفمبر 2026.

وبعد الحصول على الموافقة النهائية من بريد الإمارات واستيفاء المتطلبات البريدية والفنية المعمول بها، والأحكام والشروط الخاصة بالمسابقة، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية الممنوحة لبريد الإمارات و/أو لجنة التصميم - أبوظبي فيما يتعلق بالتصميم الفائز، سيتولى بريد الإمارات استكمال تطوير التصميم الفائز وإنتاجه وإصداره بوصفه الطابع البريدي التذكاري الرسمي لعيد الاتحاد الـ55. وسيحصل أصحاب المشاركات الثلاث الفائزة على جوائز نقدية تبلغ 10,000 درهم للمركز الأول، و7,000 درهم للمركز الثاني، و3,000 درهم للمركز الثالث.

وسيُطلق الطابع الرسمي ضمن فعاليات عيد الاتحاد الـ55، ليتوج بذلك مبادرةً تتيح للمبدعين الإسهام في تخليد مناسبة وطنية بارزة.

ومن خلال هذه الشراكة، تهدف لجنة التصميم - أبوظبي وبريد الإمارات إلى ابتكار رمز ثقافي خالد يعكس قصة دولة الإمارات، ويحتفي في الوقت نفسه بدور مجتمعها الإبداعي في صياغة الطريقة التي تُروى بها هذه القصة وتُعبّر عنها للأجيال القادمة.

لتقديم المشاركات، زوروا: http://dcad.ae/emirates-post-55-stamp.