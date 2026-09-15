الكشف عن أجندة فعاليات ملتقى "مكافحة المنشطات في الرياضة" بدبي

دبي في 15 سبتمبر/ وام/أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى مكافحة المنشطات في الرياضة"، تحت شعار "نحمي الرياضة...نحمي المجتمع" عن تفاصيل الفعاليات المقررة بعد غد الخميس.

وأكدت اكتمال الإجراءات المقررة للملتقى الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ومجلس دبي الرياضي في قاعة " الروح الإيجابية" بنادي ضباط شرطة دبي.

ونوهت إلى انطلاق أعمال الملتقى بعرض فيديو لقصص توعوية عن أضرار المنشطات الرياضية، ثم كلمة العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، تعقبها كلمة الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، حول المستجدات الدولية، ومكافحة المنشطات في دولة الإمارات.

وكشفت عن ورشتي عمل في الملتقى تستعرض الأولى التطورات العملية والطبية في مكافحة المنشطات، والبيئات والمواد الحديثة المستخدمة في المجال الرياضي، وحقوق ومسؤوليات الرياضيين، والتجارب الدولية وأفضل الممارسات، بمشاركة الدكتورة فيرونيكا لوجينوفا.

وأوضحت أن الورشة الثانية تتناول المكملات الغذائية، ومخاطر التلوث بالمواد المحظورة، والاستثناءات للاستخدام العلاجي، والجوانب القانونية والتأديبية، وصولا إلى توصيات الملتقى، وتشارك في تقديمها الدكتورة فلاريا جريمن.