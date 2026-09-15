إطلاق "أزهى بارك ريزيدنسز" بـ800 وحدة سكنية في عجمان إيست

عجمان في 15 سبتمبر / وام / أعلنت "أزهى العقارية"، على هامش مشاركتها في معرض عجمان للإستثمار العقاري، الذي يعقد حاليا في مركز الامارات للضيافة، عن إطلاق مشروع "أزهى بارك ريزيدنسز" في منطقة عجمان إيست، ليمثل مشروعا متكاملا يقدم تصورا جديدا للسكن العصري، ويشكل نقلة نوعية في سوق العقارات بالإمارة، بوصفه وجهة عائلية فريدة من نوعها وجاذبة للعيش، تجمع الشقق السكنية والتجزئة والخدمات والمرافق الترفيهية والمساحات الخضراء ضمن مجتمع سكني واحد، يضم 800 وحدة موزعة على أربعة مبانٍ معاصرة تخدم احتياجات السكان والمستثمرين .

وقال محمد حجازي، الرئيس التنفيذي التجاري لأزهى العقارية، إن إطلاق "أزهى بارك ريزيدنسز" يعكس توجه الشركة نحو تطوير مشاريع سكنية تتجاوز مفهوم توفير الوحدة العقارية إلى بناء منظومة متكاملة من الخدمات والترفيه وسهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية.

وأضاف حجازي أن الطلب العقاري يتجه بصورة متزايدة نحو المشاريع التي توفر قيمة متكاملة للسكان والمستثمرين، ولذلك حرصت أزهى بارك ريزيدنس على الجمع بين تنوع الشقق والمرافق والخدمات والمساحات المفتوحة، إلى جانب الموقع القريب من شبكة الطرق الرئيسية، بما يعزز الاستخدام اليومي من قيمة المشروع على المدى الطويل.

ويضم "أزهى بارك ريزيدنسز" 196 استوديو، و404 شقق من غرفة نوم واحدة، و200 شقة من غرفتين، إلى جانب 29 وحدة تجارية، فيما تصل المساحة المخصصة للمرافق والخدمات إلى نحو 58,552 قدماً مربعة، مع توفير 852 موقفاً للسيارات.

ويتضمن المشروع وجهة تجارية مخططة لخدمة سكان المنطقة، وتضم مزيجاً من الأنشطة التجارية والخدمية، من بينها هايبرماركت وعيادة طبية ومقاهٍ ومطاعم وخدمات للاحتياجات اليومية، بما يوفر للسكان مجموعة من الخدمات بالقرب من مساكنهم.

كما يضم المشروع 22 مرفقا ترفيهيا عائليا وملاعب رياضية ومناطق لعب داخلية وخارجية للأطفال، وصالة للسكان، ونادياً مجتمعياً، ومساحة للعمل المشترك، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومكتبة، إلى جانب مصليات منفصلة للرجال والنساء.

ويمثل "أزهى بارك ريزيدنسز" إضافة جديدة إلى محفظة "أزهى العقارية" في عجمان، ضمن توجه الشركة نحو تطوير مشاريع ترتبط بشبكة الطرق الرئيسية وتوفر خيارات سكنية متنوعة ومرافق تدعم جودة الحياة والاستخدام اليومي للسكان.