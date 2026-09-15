"بالمز الرياضية" تجدد عقد برنامج الجوجيتسو المدرسي بقيمة 600.5 مليون درهم

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ أعلنت شركة بالـمز الرياضية إحدى شركات الشركة العالمية القابضة (IHC) والشركة الرائدة في مجال إدارة التدريب والمزود الرئيسي للخدمات التدريبية الرياضية في دولة الإمارات، عن تجديد عقدها مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ برنامج الجوجيتسو المدرسي لمدة ثلاث سنوات إضافية، اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم إن القيمة الإجمالية للعقد المجدد 600.5 مليون درهم إماراتي، بما يعكس استمرار التعاون طويل الأمد بين بالمز الرياضية ووزارة التربية والتعليم، والالتزام المشترك بتعزيز دور الرياضة والنشاط البدني كجزء أساسي من المسيرة التعليمية والتنموية للطلبة في دولة الإمارات.

وبموجب العقد المجدد، تستمر بالمز الرياضية في تنفيذ البرنامج التدريبي الأكبر من نوعه عالمياً بواسطة 488 مدرباً ومدربة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية والمتخصصين في رياضة الجوجيتسو في 279 مدرسة، لتقديم برامج تدريبية متخصصة ومنهجية يستفيد منها نحو 150 ألف طالب وطالبة.

ويُعد برنامج الجوجيتسو المدرسي واحداً من أبرز المبادرات الرياضية المدرسية في دولة الإمارات، إذ يتجاوز أثره تطوير القدرات البدنية والفنية للطلبة، ليشمل ترسيخ مجموعة من القيم والمهارات الحياتية المهمة.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية:" يتجاوز برنامج الجوجيتسو المدرسي مفهوم ممارسة الرياضة أو تعلم مهارة قتالية، فهو برنامج يسهم في بناء الشخصية وتعزيز الانضباط والثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات منذ سن مبكرة وإننا فخورون بمواصلة هذه المسيرة والمساهمة في إعداد جيل يجسد قيم دولة الإمارات وطموحها وعزيمتها".

وأضاف :" تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات يضمن استمرارية البرنامج الذي أصبح أحد المكونات المهمة لمنظومة الرياضة في الدولة، ومن خلال كوادر تدريبية مؤهلة ومنهجية تدريب متكاملة، وستواصل بالمز الرياضية العمل بشكل وثيق مع وزارة التربية والتعليم لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والتطوير الفني للطلبة في المدارس المشاركة.