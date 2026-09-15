مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: نجاح العملية التعليمية يبدأ من الأسرة

أبوظبي في 15 سبتمبر / وام / أكد سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن رسالة مؤتمر "التعليم في خدمة الأسرة.. من الرؤية إلى الأثر"، الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق من اعتبار الأسرة شريكا أساسيا في التعليم، وأن نجاح العملية التعليمية يبدأ منها، لما تضطلع به من دور في تعليم الأبناء وتمكينهم من توظيف الأدوات المتاحة للتعلم والاستفادة منها وتحقيق نتائج تعليمية متقدمة.

وشدد الظاهري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على أن التعامل مع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ينبغي أن يقوم على الاستخدام المسؤول والمنتظم والمتوازن، مشيرا إلى أن القرار الحكومي المتعلق بضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق يسهم في ترشيد استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات وتعزيز الانضباط بأخلاقياته.

وأكد أن تحقيق التوازن بين الأسرة والتعليم والتكنولوجيا بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة، بما يضمن توظيف أدوات العصر في خدمة الإنسان، مع الحفاظ على القيم والهوية الوطنية وتعزيز دور الأسرة في المنظومة التعليمية والتربوية وصناعة المستقبل.