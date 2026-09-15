البرلمان الأوروبي يقرر فتح مكتب في أوتاوا لتعزيز العلاقات مع كندا

بروكسل في 15 سبتمبر / وام / قرر البرلمان الأوروبي افتتاح مكتب تمثيلي في العاصمة الكندية أوتاوا لتعزيز العلاقات البرلمانية وتوسيع التعاون السياسي بين الجانبين، ليمتد نطاق عمله الإقليمي ليشمل منطقة القطب الشمالي ذات الأهمية الاستراتيجية.

وجاءت هذه الخطوة، لتنضم إلى تسعة مكاتب خارجية أخرى يمتلكها البرلمان حاليا، قبيل الكلمة المرتقبة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي في 17 سبتمبر.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن هذا الحضور الجديد سيترجم الشراكة القائمة على القيم المشتركة إلى تعاون أوثق يشمل الأمن عبر الأطلسي، والتجارة، ومختلف التحديات المشتركة.

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