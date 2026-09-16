وزير الخارجية السوري ونظيره الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية و تطورات المنطقة

دمشق في 16 سبتمبر / وام/ بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ، في اتصال هاتفي أجراه يوم الثلاثاء ، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، و استعرضا المستجدات الإقيليمة .
وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا "، أن الجانبين بحثا الأوضاع والتطورات التي تمر بها المنطقة، وأهمية الدور الذي تضطلع به سوريا في دعم الاستقرار الإقليمي على المسارين السياسي والاقتصادي، مع التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
و أعرب الشيباني عن تقدير سوريا للخطوات الأمريكية المتعلقة بإزالة العقوبات المفروضة عليها، مؤكداً أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين الجانبين لاستكمال الخطوات التنفيذية والفنية اللازمة، بما يضمن انعكاس هذه الخطوة السياسية بصورة عملية وملموسة على القطاعات الاقتصادية والمصرفية.
واتفق الجانبان على أهمية مواصلة دعم سوريا في مساري الاستقرار والنمو الاقتصادي.
-خلا-