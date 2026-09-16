وزير الخارجية السوري ونظيره الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية و تطورات المنطقة

دمشق في 16 سبتمبر / وام/ بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ، في اتصال هاتفي أجراه يوم الثلاثاء ، مع ‏وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، و استعرضا المستجدات الإقيليمة .

وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا "، أن الجانبين بحثا الأوضاع والتطورات التي تمر بها المنطقة، وأهمية ‏الدور الذي تضطلع به ‏سوريا في دعم الاستقرار الإقليمي على المسارين السياسي ‏والاقتصادي، مع التأكيد ‏على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في ‏القضايا ذات الاهتمام ‏المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار ‏في المنطقة.

و أعرب ‏الشيباني عن تقدير سوريا للخطوات الأمريكية المتعلقة ‏بإزالة العقوبات المفروضة عليها، مؤكداً أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين ‏الجانبين لاستكمال الخطوات التنفيذية والفنية اللازمة، بما يضمن انعكاس هذه ‏الخطوة السياسية بصورة عملية وملموسة على القطاعات الاقتصادية والمصرفية.‏

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة دعم سوريا في مساري الاستقرار والنمو ‌‏الاقتصادي.‏

-خلا-