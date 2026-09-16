كوريا وكازاخستان تعززان علاقتهما بـ 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم

سيؤول في 16 سبتمبر /وام/ اتفقت جمهورية كوريا وكازاخستان على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة وتعزيز التعاون في مجالات النفط الخام والطاقة النووية وغيرها من القطاعات المتطورة عبر توقيعهما 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

و ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال قمة عُقدت بين رئيس جمهورية كوريا "لي جيه ميونغ" والرئيس الكازاخستاني "قاسم جومارت توكاييف" في سيئول، وذلك قبيل انعقاد القمة الأولى بين كوريا الجنوبية وآسيا الوسطى.

و وقعت الحكومتان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم حكومية دولية تغطي مجالات تشمل النفط الخام والطاقة النووية الذكاء الاصطناعي و غيرها من المجالات .

-خلا-