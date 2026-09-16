ترقب رفع الفائدة الأمريكية يدعم الدولار قرب أعلى مستوياته في أسابيع

سنغافورة في 16 سبتمبر /وام/ ⁠حافظ الدولار اليوم على مكاسبه في الآونة الأخيرة مقتربا من أعلى مستوياته في عدة أسابيع مقابل عدد من العملات الرئيسية، وذلك في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي، ​الذي يتوقع متعاملون أن يشهد أول رفع لأسعار الفائدة في سلسلة محتملة من زيادات تكاليف الاقتراض.

وكان الدولار ارتفع إلى جانب عوائد السندات ⁠خلال الليل، مسجلا أكبر مكاسب مقابل الين والدولار ⁠النيوزيلندي، مما دفع العملة النيوزيلندية إلى قاع شهرين عند 0.5749 دولار في تعاملات ⁠الصباح الآسيوية، واليابانية ​إلى أدنى مستوى ⁠لها في أسبوع عند 155.43

مقابل العملة الأمريكية.

وسجل اليورو 1.1535 دولار قرب أدنى مستوى له في شهر المسجل يوم الاثنين عند 1.1523 دولار، في حين ​لم يكن الجنيه ‌الإسترليني

بتسجيله 1.3470 دولار أعلى بكثير من ​أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.3464 دولار ​الذي سجله يوم الاثنين. واستقر الدولار الأسترالي ⁠عند 0.7126 دولار.

-خلا-