"سبيس إكس" تخطط لأول رحلة مدارية لمركبة "ستارشيب" في 22 سبتمبر

واشنطن في 16 سبتمبر /وام/ تستعد شركة "سبيس إكس" لإطلاق الرحلة التجريببة التالية للمركبة "ستارشيب" في 22 سبتمبر الجاري، وهي مهمة يُتوقع أن تضع المركبة في المدار للمرة الأولى وتنشر الأقمار الصناعية "ستارلينك في3".
وستشكل الرحلة التجريبية الرابعة عشرة لـ"ستارشيب" قفزة كبيرة في تطوير الصاروخ مقارنة باختباره الأخير في يوليو الماضي، الذي نقل المركبة في مسار شبه مداري إلى الفضاء قبل إعادتها إلى الأرض دون إكمال دورة مدارية كاملة.
وتخطط الشركة لوضع ستارشيب في مدار حول الأرض، وهو إنجاز مهم سيسمح لها باختبار المركبة في رحلة أطول مدة ونشر الدفعة الأولى من أقمار (ستارلينك في 3) الصناعية.
ومن المتوقع أن تستمر المهمة، التي تنتظر موافقة الجهات التنظيمية، قرابة 10 ساعات، إذ ستحلق ستارشيب على ارتفاع 275 كيلومترا تقريبا فوق الأرض وتكمل نحو ست دورات مدارية قبل أن تهبط في المحيط الهادي غرب تشيلي.
وتخطط "سبيس إكس" لاختبار إجراءات الإطلاق والانفصال ومناورة الدفع العكسي والهبوط في المحيط الخاصة بالمعزز، مما يدفع الشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء نظام إطلاق مداري قابل لإعادة الاستخدام بالكامل.
-خلا-