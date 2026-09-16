"سبيس إكس" تخطط لأول رحلة مدارية لمركبة "ستارشيب" في 22 سبتمبر

واشنطن في 16 سبتمبر /وام/ ⁠تستعد شركة "سبيس إكس" لإطلاق الرحلة التجريببة التالية للمركبة "ستارشيب" في 22 سبتمبر الجاري، وهي مهمة يُتوقع أن تضع المركبة في المدار ​للمرة الأولى وتنشر الأقمار الصناعية "ستارلينك في3".

وستشكل الرحلة التجريبية الرابعة عشرة لـ"ستارشيب" قفزة كبيرة في تطوير الصاروخ مقارنة باختباره الأخير في يوليو الماضي، الذي نقل المركبة ‌في ⁠مسار شبه مداري إلى الفضاء قبل ‌إعادتها إلى الأرض ⁠دون إكمال دورة مدارية كاملة.

وتخطط ​الشركة لوضع ⁠ستارشيب في مدار حول الأرض، ⁠وهو إنجاز مهم سيسمح لها باختبار المركبة ⁠في رحلة أطول مدة ونشر الدفعة الأولى من أقمار (ستارلينك في 3) الصناعية.

ومن ⁠المتوقع أن ​تستمر المهمة، ⁠التي تنتظر موافقة الجهات التنظيمية، قرابة 10 ساعات، إذ ستحلق ستارشيب على ارتفاع 275 كيلومترا تقريبا فوق الأرض وتكمل نحو ست ​دورات مدارية ‌قبل أن تهبط في المحيط الهادي ​غرب تشيلي.

وتخطط "سبيس إكس" لاختبار إجراءات الإطلاق ​والانفصال ومناورة الدفع العكسي والهبوط في المحيط ⁠الخاصة بالمعزز، مما يدفع الشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في ​إنشاء نظام إطلاق مداري ⁠قابل لإعادة الاستخدام بالكامل.

-خلا-