تراجع طفيف بأسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

بكين في 16 سبتمبر /وام/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم عقب ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يقيمون مخاطر العرض .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا، أو 0.86 بالمئة، إلى 107.82 دولار للبرميل عند الساعة 00:28 بتوقيت جرينتش، ​وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا، أو 0.92 بالمئة، إلى 104.86 دولار للبرميل.

وأغلقت العقود الآجلة للخامين القياسيين أمس على ارتفاع بأكثر من ثلاثة دولارات، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 19 مايو

الماضي .

-خلا-