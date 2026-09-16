واردات اليابان تقفز 28% و صادراتها ترتفع 19.3%

طوكيو في 16 سبتمبر /وام/ ارتفعت واردات اليابان بشدة للشهر الثالث على التوالي في أغسطس ، بعد أن أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة تكاليف الطاقة، في حين ارتفعت الصادرات للشهر الثاني عشر على التوالي بفضل الطلب القوي على منتجات أشباه الموصلات.

وأشارت بيانات وزارة المالية اليابانية التي صدرت اليوم ، إلى أن إجمالي الواردات من حيث القيمة قفز 28 بالمئة عن الفترة نفسها من العام ​الماضي في أغسطس الماضي ، مقارنة بأوسط توقعات السوق الذي كان يشير إلى زيادة 26.3 بالمئة .

وارتفعت قيمة الصادرات 19.3 بالمئة على أساس ⁠سنوي في أغسطس ، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين ​التي كانت تشير إلى زيادة 18.2 بالمئة، وذلك ⁠بعد ارتفاع 23.2 بالمئة في يوليو ، مدعومة بشحنات قوية من الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار ⁠المعادن غير الحديدية.

وأدى الارتفاع الحاد في تكاليف استيراد الطاقة إلى استمرار عجز الميزان التجاري لليابان، والذي بلغ 1.106 تريليون ين (7.12 ⁠مليار

دولار) في أغسطس .

-خلا-