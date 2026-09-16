تباين الأسهم اليابانية في ظل ترقب أسعار الفائدة

طوكيو في 16 سبتمبر /وام/ تباينت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم ، في ظل تقييم المستثمرين المؤشرات الاقتصادية المتباينة وترقبهم قراري أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر "نيكي 225" القياسي 0.03 بالمئة إلى 63462.01 في بداية التداول، متجها لتسجيل انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي ، وفي المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 ​بالمئة إلى 4069.02 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 4072.31.

وكان الاتجاه العام إيجابيا، إذ ​ارتفع 172 سهما على المؤشر "نيكي 225" مقابل 52 سهما منخفضا وسهم واحد لم يتغير.

-خلا-