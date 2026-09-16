دائرة القضاء تستعرض أحدث مبادراتها القانونية والمجتمعية بمعرض أبوظبي للكتاب

أبوظبي في 16 سبتمبر / وام / تقدم دائرة القضاء في أبوظبي باقة متكاملة من الخدمات التوعوية والاستشارية والمعرفية لزوار الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب المنعقد في مركز أدنيك أبوظبي، تجسيدا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة نشر الثقافة القانونية وتعزيز التواصل الفعال مع المجتمع.

ويستعرض جناح الدائرة مجموعة واسعة من الخدمات والمبادرات النوعية، شملت تقديم الاستشارات النفسية والأسرية، وعقد جلسات توعوية متخصصة موجهة للأسرة والطفل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ الحلول الودية لتسوية النزاعات، كما يضم الجناح أحدث الإصدارات والمؤلفات القانونية عبر المكتبة المركزية لإثراء الفكر المعرفي للباحثين والمتخصصين.

وإلى جانب ذلك، يعرض الجناح برامج توعوية لتعزيز المسؤولية المجتمعية، ومبادرات إعادة الإدماج المجتمعي لمراكز الإصلاح والتأهيل، فضلا عن التعريف بخدمات التوثيقات والكاتب العدل باللغة الإنجليزية.

ودعت دائرة القضاء جمهور المعرض إلى زيارة جناحها والاستفادة من الخدمات والاستشارات المتاحة طوال أيام المعرض، ترسيخا لدورها الفعال في نشر المعرفة القانونية ودعم استقرار المجتمع.