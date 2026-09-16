رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام بابوا غينيا الجديدة المستقلة بذكرى استقلال بلاده

أبوظبي في 16 سبتمبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة السير بوب داداي، حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة السير بوب داداي، حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جيمس مارابي رئيس وزراء دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة.