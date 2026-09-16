الأرجنتين تمنح ميسي وداعا تاريخيا في 6 أكتوبر

بوينس آيرس في 16 سبتمبر / وام / أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مساء أمس استدعاء قائد المنتخب ليونيل ميسي لخوض مباراة وداعية على أرضه، بعد اعتزاله اللعب الدولي الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى منحه الوداع الذي يستحقه أمام الجماهير الأرجنتينية .

وستقام المباراة الوداعية أمام منتخب بنين على ملعب "مونومنتال" في العاصمة بوينس آيرس يوم 6 أكتوبر المقبل، ضمن أيام الفيفا الدولية الممتدة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، والتي تشهد أول ظهور للمنتخب الأرجنتيني منذ مشاركته في كأس العالم 2026 .

وكان ميسي قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في 31 أغسطس الماضي، عن عمر يناهز 39 عاماً، بعد مسيرة دولية امتدت 21 عاماً .

وكتب ميسي في بيان اعتزاله "بعد الوقت الذي مضى منذ نهائي كأس العالم، وبعد تفكير عميق، أريد أن أعلن للجميع اعتزالي اللعب مع منتخب الأرجنتين"، واصفا القرار بـ "المؤلم".

ويُعتبر ميسي، المولود في 24 يونيو 1987 في روساريو، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، حيث خاض 207 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، وسجل معه 125 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب وأكثر اللاعبين تمثيلاً له .

وقاد ميسي الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، منهياً انتظاراً دام 36 عاماً، كما فاز ببطولة كوبا أمريكا في نسختي 2021 و2024 .

وفي كأس العالم 2026، سجل ميسي 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، قبل أن تخسر الأرجنتين النهائي أمام إسبانيا.