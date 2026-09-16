رأس الخيمة تفتح آفاق التعاون أمام أكثر من 100 ألف شركة تركية

رأس الخيمة في 16 سبتمبر / وام / أبرمت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة اتفاقية تعاون استراتيجية مع الاتحاد التركي للمشاريع والأعمال "TÜRKONFED"، بهدف فتح قنوات اتصال فعالة تخدم قطاع الأعمال وتستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين الإمارة وجمهورية تركيا، بما يدعم المشاريع الكبيرة والناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن عقد هذه الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية ممتازة لمجتمع الأعمال في الإمارة، نظراً للمكانة الكبيرة التي يحظى بها الاتحاد التركي، والذي يُعد من أكبر المنظمات الاقتصادية غير الحكومية والمستقلة في تركيا.

وأوضح أن هذا الكيان يمثل أكثر من 31 اتحاداً فرعياً، وأكثر من 300 جمعية، ويضم ما يزيد عن 100 ألف شركة من كبرى الشركات التركية بمختلف القطاعات، إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في جميع الولايات التركية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية من جانب الغرفة عبر سعادة محمد مصبح النعيمي، وعن الجانب التركي بواسطة سليمان سونميز، رئيس الاتحاد التركي للمشاريع والأعمال، وذلك بحضور كل من ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وأردا باتو، الأمين العام وعضو مجلس إدارة الاتحاد التركي.