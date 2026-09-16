سلطان بن أحمد القاسمي يستقبل مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية

الشارقة في 16 سبتمبر / وام / استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، مروان أحمد لطفي مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية والوفد المرافق له، وذلك في مكتب سموه.

ورحب سمو رئيس مجلس القضاء بممثلي الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مثمناً الجهود التي تبذلها في دعم المنظومة المالية وتعزيز السجل الائتماني على مستوى الدولة.

وأشاد سموه بالدور الكبير للاتحاد في ترسيخ أفضل الممارسات في مجال المعلومات الائتمانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، ورفع كفاءة القطاع المالي، ودعم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير منظومة مالية متقدمة ومستدامة.

واستمع سموه إلى شرح حول اختصاصات الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ودورها في القطاع المالي، حيث تتولى جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية، إضافة إلى إعداد السجل الائتماني، وإصدار تقارير المعلومات الائتمانية حصرياً على مستوى الدولة.

وتعرف سمو رئيس مجلس القضاء على أبرز جهود الاتحاد في توسيع نطاق التعاون مع الجهات ذات الاختصاصات، والذي وصل إلى أكثر من 115 جهة من مزودي المعلومات، بما يتضمن البنوك والمؤسسات المالية والجهات القضائية وغيرها من المؤسسات الرائدة للحصول على البيانات الائتمانية، بهدف ضمان الحصول على رؤية شاملة وجديرة بالثقة حول الوضع الائتماني للأفراد والأعمال.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين مجلس القضاء في إمارة الشارقة والاتحاد للمعلومات الائتمانية، بما يعزز تبادل الخبرات والمعلومات، ويدعم تطوير آليات العمل المشترك، ويسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز التكامل المؤسسي، بما يخدم المنظومة القضائية والمالية في الإمارة والدولة.