شما بنت محمد: الشباب شركاء في صناعة المستقبل

العين في 16 أغسطس / وام / أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن التمكين الحقيقي للشباب يكمن في منحهم الثقة والمساحة ليكونوا شركاء أساسيين في صناعة الأفكار والمستقبل، وليسوا مجرد مستفيدين من البرامج المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال لقائها أعضاء مجلس الشباب المؤسسي، حيث ناقشت مسودة الخطة التشغيلية للمرحلة المقبلة، وبحثت آليات الانتقال من طرح الأفكار إلى بناء مسارات عمل وبرامج قابلة للتنفيذ.

وشهد اللقاء استعراض مقترحات الشباب لتطوير مشاركتهم المباشرة في المشروعات، وتمثيل المؤسسات في المحافل الداخلية والخارجية لتوسيع مداركهم وصقل مهاراتهم القيادية.

وتطرقت المباحثات إلى سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المبادرات الثقافية والتعليمية لتتواءم مع متغيرات سوق العمل.

واختتمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد اللقاء بالتشديد على أهمية أن يشكل المجلس مساحة للتعلم العملي واكتشاف المواهب، بما يضمن استدامة العمل المؤسسي وتأهيل جيل قادر على تحويل أفكاره إلى واقع ملموس يخدم المجتمع.