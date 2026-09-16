عبدالله بن طوق يلتقي وزراء ومسؤولين من البحرين وأوزبكستان والاتحاد الأوروبي لتعزيز فرص الشراكة في المجالات السياحية

دبي في 16 سبتمبر / وام/ التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة البحرينية، وسعادة عبدالعزيز أكولوف، رئيس لجنة السياحة في جمهورية أوزبكستان، وسعادة أبوستولوس تزيتزيكوستاس، المفوض الأوروبي للنقل والسياحة المستدامين، في 3 لقاءات ثنائية منفصلة، بهدف تعزيز فرص التعاون في المجالات السياحية المتنوعة خلال الفترة المقبلة، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في مجال السياحة المستدامة.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة بجناح رسمي في معرض "سوق السفر العربي 2026"، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري.

وخلال لقاء وزيرة السياحة البحرينية، أكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة وروابط تاريخية وثيقة، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات، في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، على مواصلة تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة في مختلف المجالات السياحية، وفتح آفاق جديدة للشراكة وتبادل الخبرات، لا سيما في ضوء ما تتمتع به المنطقة العربية من مقومات سياحية متنوعة وفريدة، تشمل المواقع التراثية والطبيعية والأثرية، إلى جانب فرص استثمارية واعدة تدعم نمو القطاع السياحي واستدامته.

وبحث الجانبان الإماراتي والبحريني تعزيز التعاون الثنائي في تطوير المنتجات السياحية، وتبادل الإحصائيات والبيانات ذات الصلة، وتنويع البرامج السياحية والترويجية، بما يسهم في زيادة حركة الوفود السياحية بين البلدين، ويدعم نمو واستدامة القطاع السياحي في دولة الإمارات والبحرين.

إلى ذلك، عقد معالي عبدالله بن طوق المري اجتماعاً ثنائياً آخر مع سعادة عبدالعزيز أكولوف، رئيس لجنة السياحة في جمهورية أوزبكستان، بحث خلاله الجانبان سبل توسيع مجالات الشراكة بين البلدين في القطاعات السياحية المتنوعة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم نمو الحركة السياحية المتبادلة، وتعزيز تبادل التجارب الناجحة في القطاع السياحي، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

كما عقد معالي عبدالله بن طوق لقاءً مع سعادة أبوستولوس تزيتزيكوستاس، المفوض الأوروبي للنقل والسياحة المستدامين، حيث أكد الجانبان أهمية انعقاد هذه النسخة من معرض "سوق السفر العربي" في هذه المرحلة، باعتباره منصة تجمع مختلف الجهات المعنية بقطاعي النقل والسياحة، وتتيح تبادل الرؤى والخبرات ومناقشة الحلول المبتكرة للتحديات المشتركة، بما يدعم تطوير القطاعين وتعزيز استدامتهما.

وناقش الطرفان أهمية الاستفادة من قطاع النقل في تعزيز نمو السياحة، وتسهيل حركة الزوار، ودعم الربط بين الوجهات السياحية، وتطوير حلول نقل مستدامة تسهم في تحسين تجربة الزوار وتعزيز تنافسية القطاع السياحي.