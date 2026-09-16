سعيد الهاجري يلتقي مساعد رئيس أذربيجان

أبوظبي في 16 سبتمبر / وام / التقى معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، مع معالي حكمت حاجييف، مساعد رئيس جمهورية أذربيجان رئيس قسم الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية في أذربيجان، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وأشاد الجانبان خلال الاجتماع بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية تحت إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وجددا تأكيد الالتزام المشترك بتوسيع نطاقها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ومواصلة تحقيق نتائج ملموسة تدعم مسار العلاقات الثنائية.

كما استعرض الجانبان التطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وشدّدا على أهمية الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.