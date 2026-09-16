ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 11 حالة جديدة من قطاع غزة

العريش في 16 سبتمبر / وام / استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

ومع استقبال الحالات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 115 حالة، حيث تولت الفرق الطبية والتمريضية المختصة إجراء التقييمات والفحوصات اللازمة فور وصول المرضى، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للحالات القادمة من قطاع غزة، من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متقدمة تسهم في توفير الرعاية والعلاج اللازمين للمرضى والمصابين.

ويأتي استقبال الحالات الجديدة في إطار مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الصحية للحالات القادمة من قطاع غزة.