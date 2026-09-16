إقبال واسع ومشاريع حصرية للمطورين تتصدر المشهد في "عجمان للاستثمار العقاري 2026"

عجمان في 16 سبتمبر / وام / يشهد معرض عجمان للاستثمار العقاري 2026، المقام في قاعة الإمارات للضيافة، إقبالاً لافتاً ومستمراً من المستثمرين والزوار الذين بلغ عددهم 5270 زائراً، مدفوعاً بتنوع المشاريع السكنية والاستثمارية التي تطرحها كبرى شركات التطوير العقاري، إلى جانب برنامج حافل بالفعاليات والمبادرات المجتمعية والجلسات الحوارية المتخصصة التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.

وتتصدر المشهد في المعرض مجموعة من أبرز الشركات، حيث تستعرض "GJ Properties" حزمة من مشاريعها الاستراتيجية في الإمارة، أبرزها "Ajman Creek Towers" المكون من خمسة أبراج سكنية تطل على الخور، وبرج "ONE678 Residences" بارتفاع 44 طابقاً في منطقة العامرة، إلى جانب مشاريع "Sky Gardens Tower"، و"Barajeel Towers"، و"Al Ameera Village"، و"Infinity Towers"، و"Al Aamra 1 Tower"، و"Al Aamra 3 Tower". وتوفر الشركة حلول سداد مرنة تمتد لسبع سنوات، ترافقها عروض وحوافز للمشترين.

وتشارك "عقـار" - شركة عجمان للتطوير العقاري - بعروض استثنائية لمشاريعها، تشمل مبادرة تتيح لمشتري الشقق المكونة من غرفتين أو ثلاث الدخول في سحب للفوز بشقة "استوديو". وفي السياق ذاته، تطرح "أزهى العقارية" مشروعها المتكامل "أزهى بارك ريزيدنسز" في منطقة "عجمان إيست" كوجهة عائلية عصرية، بينما تعرض شركة "أليكسا للتطوير العقاري" مشروعها الأحدث "برج أليكسا" لتلبية تطور الطلب في السوق المحلي.

ويوفر الحدث منصة مباشرة تتيح إتمام الصفقات والتعرف على خطط السداد، بالتزامن مع برنامج مصاحب غني بالمعرفة، تضمن جلسات حوارية حول الابتكار، وتكنولوجيا العقارات، واستخدام العملات الرقمية وتقنية "البلوك تشين" في التداول العقاري.

كما برزت جلسة مشتركة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتسليط الضوء على باقة التملك والإقامة الذهبية في عجمان، فضلاً عن فقرات "عقار كاست" التي ناقشت الجاذبية الاستثمارية للإمارة ودور منصات التواصل الاجتماعي في استقطاب المستثمرين.

وعلى الصعيد المجتمعي، شهد المعرض مبادرة إنسانية تمثلت في سحب على شقة مجهزة بالكامل خُصصت لأصحاب الهمم، قدمتها شركة "روكهيل للتطوير العقاري" بالتعاون مع مركز "مشاغل" للتأهيل المهني والتشغيل التابع لوزارة تنمية المجتمع.

ويأتي هذا الزخم والتفاعل الكبير ليعزز النتائج القوية التي سجلها المعرض مسبقاً بإبرام 310 صفقات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 208 ملايين درهم خلال يومين. وينسجم هذا الأداء مع النشاط الاستثنائي للقطاع العقاري في عجمان، والذي سجل خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 924 معاملة لمشاريع التطوير العقاري بقيمة تجاوزت 484 مليون درهم، استحوذت الاستثمارات الأجنبية منها على أكثر من 396 مليون درهم.