"عيادات صحة" تحصد 6 تكريمات ضمن الدورة السابعة من "شهادة المبادرة الذهبية"

أبوظبي في 16 سبتمبر / وام / حصلت "عيادات صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، على ستة تكريمات ضمن الدورة السابعة من "شهادة المبادرة الذهبية" التي نظمها اتحاد المستشفيات العربية، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وشملت التكريمات ثلاثة من المستوى البلاتيني وثلاثة من المستوى الذهبي ضمن ست فئات للتميز في الرعاية الصحية، وجرى توزيعها خلال حفل أقيم في فندق "كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد"، بحضور ممثلين عن "عيادات صحة" و"بيورهيلث".

وحصلت "عيادات صحة" على أعلى تقييم مسجل على مستوى المنطقة، بواقع 99%، في فئة إدارة الجودة وسلامة المرضى، عن مشروع الصحة المساندة "استشراف مستقبل صحة السمع لدى الشباب في عصر ألعاب الفيديو: الرعاية الأولية تقود الطريق".

كما حصلت على تكريم من المستوى البلاتيني في فئتي "التميز التشغيلي والاستخدام الأمثل للموارد" و"الرعاية المتمحورة حول المريض"، فيما نالت تكريمات من المستوى الذهبي في فئات "القيادة والحوكمة والتحسين المستمر"، و"تطوير القوى العاملة ورفاهها"، و"الاستدامة وتصميم المستشفيات والمرونة".

ويعمل اتحاد المستشفيات العربية على تعزيز معايير الجودة والسلامة والابتكار والرعاية المتمحورة حول المريض في قطاع الرعاية الصحية العربي، فيما تكرم "شهادة المبادرة الذهبية" المؤسسات والمتخصصين في القطاع الصحي عن إنجازاتهم في مجالات الرعاية الصحية المختلفة.

وقالت الدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لـ"عيادات صحة" إن التكريم يعكس جهود فرق العمل في تطوير أساليب تقديم الرعاية الصحية، مشيرة إلى أهمية الحوكمة والجودة السريرية وسلامة المرضى والكفاءة التشغيلية وتطوير القوى العاملة وتجربة المريض في منظومة الرعاية الصحية.

وأضافت المراشدة أن "عيادات صحة" تواصل العمل على تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوفير خدمات صحية عالية الجودة وسهلة الوصول لمختلف فئات المجتمع.