وفد بلدية عجمان يطلع على تجربة الخدمات المتكاملة في شنغهاي

شنغهاي في 16 سبتمبر / وام / أكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مواصلة الدائرة جهودها لتطوير منظومة خدمات حكومية مبتكرة ومتكاملة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، بما يدعم توجهات إمارة عجمان نحو التحول الرقمي، ويعزز قدرتها على مواكبة تطلعات المجتمع واحتياجات المتعاملين، انسجاماً مع رؤيتها في تقديم خدمات حكومية استباقية وفعّالة ترتقي بجودة الحياة وتدعم التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الدائرة برئاسة عبدالرحمن النعيمي إلى مركز الخدمات الحكومية لمنطقة مينهانغ في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، للإطلاع على تجربة المركز الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.

وضم الوفد الزائر الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، وسعادة يوسف الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري، والسيد إبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع بدائرة البلدية.

وشدد النعيمي خلال الزيارة على سعي الدائرة المستدام لمد أواصر التعاون والتنسيق المتبادل مع الجهات الرائدة في مجال الخدمات الحكومية المتميزة، مشيراً إلى ضرورة دعم نماذج العمل الحكومي المتكامل، وتفعيل آليات توحيد استقبال الطلبات والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء، وتسهيل رحلة المتعامل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وشهدت الزيارة التعرف عن قرب على طبيعة عمل المركز الصيني الذي يُعد منصة متكاملة لتقديم الخدمات الحكومية للشركات والأفراد، حيث يجمع خدمات الموافقات الإدارية والخدمات العامة والاستشارات تحت سقف واحد، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات المتبعة.

واطلع وفد الدائرة على نموذج تقديم الخدمات المعتمد في المركز، والذي يرتكز على توحيد استقبال الطلبات، والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة، والاستفادة القصوى من منصة شنغهاي الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية والحضورية، بما يعزز التكامل المؤسسي، ويسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتقديم الخدمات بصورة أكثر سهولة وكفاءة وتنظيماً.

واستعرض المركز للوفد الزائر أبرز الخدمات التي يقدمها في مجالات تسجيل الشركات، واعتماد وتنفيذ المشروعات، مسلطاً الضوء في الوقت ذاته على جهوده الحثيثة للارتقاء بالكفاءة الإدارية وتطوير بيئة الأعمال الشاملة في منطقة مينهانغ.