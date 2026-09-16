نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء لأسر شهيدي الوطن

العين في 16 سبتمبر / وام / قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيد الرائد عبدالله شامس المنهالي، والشهيد المرشح سعيد عبدالله الشامسي، اللذين استشهدا خلال أدائهما مهمة تدريبية في الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه مجلسَي العزاء في مدينة العين، حيث أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي الشهيدين، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب أفراد أسرتي الشهيدين عن تقديرهم لمواساة معاليه ومشاركته لهم في مصابهم، داعين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها من كل مكروه.