ندوة في العين تسلط الضوء على دور الجينوم الإماراتي في الرعاية الصحية

العين في 16 سبتمبر/ وام / نظم مركز سالم بن حم الثقافي ندوة توعوية بعنوان "الجينوم الإماراتي... معرفة اليوم لصحة أفضل غداً"، بمقر المركز، بالتعاون مع برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف التعريف بالبرنامج وأهدافه وأهميته ودوره في تعزيز الوعي الصحي ودعم مستقبل الرعاية الصحية في الإمارات.

حضر الندوة الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مركز سالم بن حم الثقافي، والدكتور أحمد العوضي، مدير برنامج الجينوم الإماراتي والمتحدث الرسمي باسم البرنامج، وعبدالله بن مسلم بن حم، والدكتور بخيت بن سالم العامري، مدير عام مركز سالم بن حم الثقافي، وعدد من أفراد المجتمع والمهتمين.

وقال الشيخ مسلم بن حم العامري، إن دولة الإمارات تواصل دعم المبادرات الوطنية التي توظف أحدث العلوم والتقنيات في خدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة، مشيدًا بأهمية برنامج الجينوم الإماراتي ودوره في دعم جهود الوقاية والكشف المبكر والارتقاء بمستقبل الرعاية الصحية.

وأكد حرص مركز سالم بن حم الثقافي على تنظيم واستضافة مثل هذه الندوات التي تسهم في نشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي، والتعريف بالمبادرات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.

وقدم الدكتور أحمد العوضي، خلال الندوة، عرضًا تعريفيًا شاملًا حول البرنامج، استعرض خلاله مفهوم الجينوم وأهداف البرنامج وأهميته بالنسبة للمواطنين، ودوره في دعم توجهات دولة الإمارات نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية والانتقال نحو أساليب أكثر دقة في الوقاية والرعاية الصحية.

وأوضح طبيعة البرنامج وأهمية مشاركة أفراد المجتمع فيه، وكيف يمكن للمعلومات الجينية أن تسهم في تعزيز فهم عوامل الخطورة المرتبطة ببعض الأمراض، ودعم جهود الوقاية والكشف المبكر، بما يعزز فرص تقديم رعاية صحية أكثر دقة وملاءمة لاحتياجات أفراد المجتمع.

وتناول العرض كذلك أهمية البيانات الجينية في دعم الأبحاث والدراسات الطبية وتطوير المعرفة الصحية، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الحضور وتوضيح أبرز الجوانب المتعلقة بالبرنامج وآلية المشاركة والاستفادة منه.

وفي ختام الندوة، كرّم الشيخ مسلم بن حم العامري برنامج الجينوم الإماراتي، ممثلًا بالدكتور أحمد العوضي، تقديرًا لمشاركته وجهوده في تقديم الندوة والتعريف بالبرنامج وأهدافه وأهميته، متمنيًا استمرار التعاون في تنظيم المبادرات والفعاليات التي تخدم المجتمع وتعزز الوعي الصحي.

وتأتي الندوة في إطار حرص مركز سالم بن حم الثقافي على تعزيز دوره الثقافي والمجتمعي، وتنظيم الفعاليات والبرامج التي تسهم في نشر المعرفة والوعي.