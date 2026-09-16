"تريندز" و"AGYA " يناقشان دور السرد والرحلات في تعزيز التبادل الثقافي

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام / نظّم "تريندز جلوبال"، من خلال مكتبه الافتراضي في ألمانيا، بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية الشابة للعلوم والإنسانيات "AGYA"، جلسة حوارية تفاعلية بعنوان "السرد، والملاحة البحرية، وكتابة الرحلات: الخليج العربي والمحيط الهندي"، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بحضور سعادة توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة.

وأدار الجلسة الدكتور محمد أبوغزلة، الباحث الرئيسي في "تريندز" مدير مكتب تريندز الافتراضي في ألمانيا، بمشاركة الدكتورة نهى الشعّار أستاذة مشاركة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة لشبونة والدكتورة بيآت أولريكه لا سالا، مستشارة في جامعة غوته في فرانكفورت، والدكتورة هند محمودي، أخصائية في فسيولوجيا النبات، وسفيرة خريجي الأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب "AGYA" في الإمارات، حيث ناقش المشاركون أهمية السرد وكتابات الرحلات والتقاليد البحرية في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين المجتمعات والثقافات المختلفة.

وركزت الجلسة على الكتاب الأكاديمي Storytelling, Seafaring, and Travel Writing: The Arabian Gulf and the Indian Ocean، الذي يتناول أدب الرحلات الإسلامي، مع تركيز خاص على الخليج والمحيط الهندي، متتبعاً تطور السرد وكتابات الرحلات والروايات البحرية من العصور القديمة المتأخرة إلى العصر الحاضر.

وناقش المشاركون دور السرديات وكتابات الرحلات والتقاليد البحرية في تشكيل الخطابات الثقافية وبناء جسور التبادل الحضاري، مؤكدين أن البحر لم يكن مجرد طريق للتجارة والاستكشاف، بل فضاء للذاكرة والخيال الثقافي والتعبير الأدبي.

وقدمت الدكتورة نهى الشعّار نبذة عن الكتاب ومسيرة إعداده وأبرز موضوعاته، وأهمية منطقة الخليج تاريخياً بوصفها نقطة التقاء بين ثقافات الشرق والغرب، ودور AGYA في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال إصداراتها ومبادراتها، مشيرة إلى التعاون بين هيئة الشارقة للمتاحف، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وAGYA، الذي أسهم في إصدار الكتاب.

من جانبها تناولت الدكتورة بياته أولريكه لا سالا في مداخلتها رؤية أبي حامد الغزالي للسفر بوصفه نموذجاً للنمو الفكري والروحي، مستندة إلى كتاب آداب السفر وعجائب القلب من "إحياء علوم الدين".

واستعرضت الدكتورة هندا محمودي دور الأكاديمية العربية الألمانية الشابة للعلوم والإنسانيات "AGYA" في دعم الباحثين في بداية مسيرتهم الأكاديمية من الدول العربية وألمانيا، وتعزيز التعاون متعدد التخصصات وعبر الثقافات.