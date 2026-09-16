فورمولا1 تعلن روزنامة 2027 بـ24 جائزة كبرى و10 سباقات سبرينت

دبي في 16 سبتمبر/ وام / أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وإدارة الفورمولا1، عقب مصادقة المجلس العالمي لرياضة السيارات، روزنامة بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2027، والتي تتضمن 24 جائزة كبرى تقام في 22 دولة، إلى جانب عشرة سباقات "سبرينت".

وتُقام تجارب ما قبل الموسم في البحرين خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير، قبل انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم، تليها سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى.

وتنتقل الروزنامة بعد ذلك إلى أستراليا واليابان والصين، ثم جائزتي ميامي وكندا الكبريين.

وتشمل الجولة الأوروبية عودة سباق الفورمولا1 إلى البرتغال في يونيو بعد سباق موناكو، مع عودة تركيا إلى الروزنامة في أكتوبر، في الفترة الفاصلة بين سباقي أذربيجان وسنغافورة.

وتتضمن المراحل الختامية من الموسم سباقات في أوستن، ومكسيكو سيتي، وساو باولو، ولاس فيغاس، قبل إقامة الجولتين الأخيرتين في قطر وأبوظبي.

ويعكس تقويم عام 2027، الذي يجمع بين حلبات عريقة ووجهات عالمية بارزة موزعة على خمس قارات، النمو المستمر للفورمولا 1 كمنصة عالمية للرياضة والترفيه، مع دعم أهداف الاستدامة طويلة الأمد للبطولة من خلال مسار جغرافي أكثر كفاءة لتنظيم السباقات على مدار الموسم.

ونظراً للنجاح المستمر والإقبال الكبير على سباقات "السبرينت"، تقرر زيادة عددها من 6 إلى 10 سباقات في موسم 2027، بما يضمن مزيداً من الإثارة والمنافسة القوية طوال الموسم للجماهير، والجهات المنظمة ، وشركات البث والشركاء.

وستستضيف كل من البحرين وأستراليا واليابان وموناكو وأبوظبي سباقات "السبرينت" للمرة الأولى، حيث ستتاح للجماهير فرصة الاستمتاع بفترتين من التجارب في موناكو، بينما يستعرض السائقون مهاراتهم العالمية ودقتهم الفائقة في القيادة عبر شوارع مونتي كارلو الضيقة. كما تعود هذه السباقات لتُقام مجدداً في مونتريال وسيلفرستون ومونزا وساو باولو ولوسيل.

وقال محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، إن روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2027 تعد انعكاساً قوياً للجاذبية العالمية والنمو المستمر لهذه الرياضة، فمع إقامة 24 جائزة كبرى عبر خمس قارات، وعودة كل من البرتغال وتركيا، وإتاحة الفرصة لتوسيع برنامج سباقات السرعة "السبرينت"، يجمع هذا التقويم بين التقاليد والابتكار والتفاعل مع الجماهير، مع الحفاظ على أعلى المعايير الرياضية.

وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا1، إن روزنامة عام 2027 تجمع بين نخبة من أكثر حلبات السباق شهرةً ومدن العالم النابضة بالحياة، مرحباً بعودة البرتغال وتركيا إلى البطولة وتوسيع نطاق سباقات السرعة لتشمل 10 أحداث.