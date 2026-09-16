النمسا تتبنى إستراتيجية ذكاء اصطناعي جديدة لإدارة المخاطر واستثمار الفرص

فيينا في 16 سبتمبر/ وام / أعلنت حكومة النمسا عن تبني إستراتيجية جديدة للذكاء الاصطناعي، تركز على دراسة سبل التعامل مع تحولات هذه الثورة التكنولوجية وتقييم مخاطرها المحتملة بدقة، في ظل التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال كريستيان شتوكر رئيس الوزراء المستشار: تحتاج النمسا إلى رؤية جديدة تستغل الفرص بحزم وتُدير المخاطر بوضوح، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الحالية وضعت قبل ظهور برنامج ChatGPT، وأكد أن "الذكاء الاصطناعي يغير حياتنا اليومية بوتيرة غير مسبوقة.

وأوضح ألكسندر برول، وزير الدولة لشؤون الرقمنة، أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى استثمار الإمكانات غير المستغلة للتكنولوجيا بالتزامن مع حماية الأفراد، بما يضمن استمرار التقدم التكنولوجي للنمسا مع الحفاظ على البعد الإنساني في مسيرة التحول الرقمي.