أبوظبي ودبي تستضيفان نهائيات جولة دي بي ورلد للجولف.. و42 بطولة عالمية في موسم 2027

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام / أعلنت جولة دي بي ورلد للجولف، روزنامة موسم 2027، التي تتضمن استمرار استضافة دولة الإمارات للنهائيات العالمية للجولة، بإقامة 4 بطولات في أبوظبي ودبي، ضمن موسم "السباق إلى دبي"، إلى جانب استضافة المنطقة لـ6 بطولات في كل من الإمارات والبحرين وقطر.

وتؤكد عودة التصفيات النهائية لجولة دي بي ورلد إلى الإمارات المكانة العالمية التي تحظى بها الدولة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية، والثقة الدولية بقدرتها على تنظيم أبرز بطولات الجولف العالمية، حيث تقام بطولة أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2027، فيما تقام بطولة جولة دي بي ورلد دبي خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر من العام نفسه، وكلتاهما ضمن سلسلة بطولات رولكس للنخبة.

وتتضمن روزنامة الموسم الجديد إقامة بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في دبي خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير المقبل، ضمن سلسلة بطولات رولكس، التي تشمل أيضاً بطولة جينيسيس اسكتلندا المفتوحة خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو، وبطولة بي إم دبليو PGA في نادي وينتوورث خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر.

وتعود بطولة "تيم كاب" إلى أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 يناير، حيث تقام في منتجع أبوظبي للجولف، لتكون رابع البطولات التي تستضيفها دولة الإمارات ضمن روزنامة موسم 2027.

وعلى مستوى المنطقة، تشهد روزنامة الموسم إقامة بطولة بابكو إنرجيز البحرين خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير في النادي الملكي للجولف، وبطولة قطر ماسترز خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير في نادي الدوحة للجولف.

ويضم الجدول العالمي لموسم “السباق إلى دبي” 42 بطولة على الأقل تقام في 24 دولة مختلفة، بما يعكس الانتشار العالمي لجولة دي بي ورلد وتنوع محطاتها خلال الموسم الجديد.

وقال غاي كينينغز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: إن عودة البطولات الوطنية المفتوحة العريقة في سنغافورة والبرتغال تعني أن جدولنا العالمي لعام 2027 سيضم 17 بطولة وطنية مفتوحة مرموقة، إلى جانب بطولات دولية شهيرة وفعاليات تقام في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: بصفتنا جولة الجولف العالمية، نفخر بتوفير هذه المنصة الفريدة لأعضائنا لاستعراض مواهبهم، والتنافس من أجل إضافة أسمائهم إلى جانب نخبة أبطال اللعبة، كما يوفر الجدول فرصاً دولية استثنائية للاعبين الحاليين والجدد، ويحظى باهتمام جماهيرنا حول العالم.

واختتم كينينغز تصريحاته بتوجيه الشكر إلى الشركاء والجهات الناقلة والمروجين والاتحادات والجولات الشريكة، على دعمهم والتزامهم تجاه جولة دي بي ورلد.

وتشهد روزنامة 2027 عودة عدد من البطولات الوطنية المفتوحة، من بينها بطولة دويتشه بنك سنغافورة المفتوحة خلال الفترة من 15 إلى 18 أبريل، والتي تندرج ضمن “السلسلة الآسيوية”، وبطولة البرتغال المفتوحة "كاشكايش–لشبونة" خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو، ضمن "السلسلة الأوروبية".

كما تعود بطولة هونغ كونغ المفتوحة إلى جدول الجولة خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر، حيث تقام باعتماد مشترك بين جولة دي بي ورلد والجولة الآسيوية، إلى جانب بطولة دويتشه بنك سنغافورة المفتوحة، وذلك ضمن الشراكة الثلاثية الجديدة التي تشمل أيضاً جولة بي جي إيه، والتي تم الاتفاق عليها في يوليو الماضي.

وتعد بطولة هونغ كونغ المفتوحة من أعرق بطولات الجولف في آسيا، حيث تأسست عام 1959، وظهرت للمرة الأولى على جدول جولة دي بي ورلد عام 2002، وأقيمت باعتماد مشترك بين الجولتين 18 مرة، قبل عودتها إلى نادي هونغ كونغ للجولف في نسخة 2027.

كما تعد بطولة دويتشه بنك سنغافورة المفتوحة من أقدم البطولات الوطنية المفتوحة في آسيا، إذ تأسست عام 1961، وسبق أن أقيمت باعتماد مشترك مع جولة دي بي ورلد خلال الفترة من 2009 إلى 2012، وتقام منافساتها في نادي سنتوسا للجولف.

وتعود بطولة البرتغال المفتوحة كاشكايش–لشبونة إلى روزنامة الجولة للمرة الأولى منذ عام 2020، لتضيف بطولة وطنية مفتوحة عريقة إلى “السلسلة الأوروبية”، حيث تأسست عام 1953، وظهرت 38 مرة ضمن جدول جولة دي بي ورلد منذ انطلاقها عام 1972، وتقام نسخة 2027 في ملعب أويتافوس ديونز لينكس للجولف بمدينة كاشكايش خلال شهر مايو.

كما تم تحديد مواعيد جديدة لبطولات أمجين أيرلندا المفتوحة، وفيديكس فرنسا المفتوحة، وبطولة بي إم دبليو PGA، بسبب إقامة كأس رايدر 2027 في أدير مانور بأيرلندا خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر.

وتقام بطولة أمجين أيرلندا المفتوحة في نادي ذا كي خلال الفترة من 1 إلى 4 يوليو، ضمن “السلسلة الختامية” لموسم واحد، فيما تقام بطولة فيديكس فرنسا المفتوحة خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر في لو جولف ناشيونال، الملعب الذي استضاف كأس رايدر 2018، وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق كأس رايدر 2027.