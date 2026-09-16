صندوق الوطن يحتفي بجهود "أم الإمارات" في "أبوظبي للكتاب"

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام/ شهدت فعاليات وأنشطة جناح صندوق الوطن المشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، احتفاءً خاصا بالدور التاريخي والريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم ورعاية وتمكين المرأة الإماراتية.

وركزت فعاليات الجناح التي تحمل شعار "أسرة تنمو بالقيم... وامرأة تلهم الأثر"، على تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الكتّاب والشعراء والفنانين.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالجهود الوطنية والإنسانية المقدرة لسمو "أم الإمارات"، مؤكداً أن مسيرتها المباركة تمثل النموذج الأسمى محليا وعالميا في دعم وتمكين المرأة، فبصمات "أم الإمارات" تجاوزت حدود الوطن لتصنع أثراً إنسانياً ممتداً، لافتا إلى أن احتفاء جناح صندوق الوطن بجهود سموها هو تعبير عن أسمى آيات الوفاء والعرفان لرمز العطاء والإلهام، وتأكيد على الالتزام بتنشئة أجيال شابة تستلهم من رؤيتها قيم الإبداع، والاستدامة، والاعتزاز بالهوية الوطنية.

من جانبه أكد سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن فعاليات الجناح ركزت على تقديم منبر ثقافي متكامل يحتفي بالإنجازات التاريخية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودورها الريادي في دعم وتمكين ابنة الإمارات.

وذكر أن الفعاليات تضمنت برنامج "مسرح دمى صندوق الوطن" الذي يحمل رسائل تعليمية وتراثية مبسطة للأطفال، تلتها جلسة "جيل الاستدامة" قدمت خلالها غاية الأحبابي، سفيرة اليونيسيف لـ COP28، رؤيتها تحت عنوان "أحلام إماراتية لمستقبل أفضل"، ومسابقة "الهوية معرفة"، وفقرة قراءات في حب الإمارات التي عكست قيم الولاء والانتماء للوطن في قلوب الحاضرين، وركزت على المرأة الإماراتية ودورها الحيوي في المجتمع وجهود أم الإمارات المقدرة لتمكينها وتأهيلها لتكون شريكة في نهضة الوطن.

وأضاف أن الفعاليات تضمنت لقاءات حوارية معمقة حول السنع والهوية والتراث قدمها فريق العمل لتعزيز القيم الإماراتية الأصيلة، تلتها ندوة ناقشت كتاب "حيث لا تهدأ الرمال" للكاتب د. أحمد الخوري وحاوره عبدالله الشحي، وجلسة "محطات فارقة: حارسات الطبيعة"، التي استعرضت من خلالها د. هند العامري من هيئة البيئة أبوظبي، وحاورتها العنود الصوري، تجارب إماراتية رائدة في صون التنوع البيولوجي، لافتا إلى أن الزخم الفكري والفني الذي شهده الجناح، يجعل منه منصة فكرية ومجتمعية متميزة.

وأشار القرقاوي إلى أن الجناح احتفى بتوقيع كتاب "غيدان المرقط" للكاتب محمد النيادي، وتم تنظيم جلسة "الفن هوية"، قدمها الفنان أحمد علي خلفان المنصوري، مشيدا بالدور التفاعلي والتطبيقي الذي قدمه مختبر الصندوق من خلال "ورش أبدع واكتشف" لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم الابتكارية واليدوية.

وأكد أن هذا التنوع الثقافي يعكس التزام الصندوق ببناء جيل يعتز بهويته الوطنية، ومستلهم من مسيرة العطاء الإنساني التي خطتها "أم الإمارات" بحروف من نور.

من جانب آخر يشهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك غدا "الخميس" في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الإطلاق الرسمي لمبادرة "وصلة" الإنسانية والمجتمعية الرائدة، وينطلق الحفل في العاشرة صباحاً على منصة مسرح الفراهيدي بالمعرض، وسط حضور رفيع المستوى من المسؤولين، والكتاب والمبدعين، والتربويين، والإعلاميين، وخبراء العمل الإنساني والتطوعي في الدولة.

وتأتي مبادرة "وصلة" كأحدث الثمار الإستراتيجية للتعاون بين صندوق الوطن ممثلاً في أندية الهوية الوطنية بالجامعات، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ممثلة في مشروع "حفظ النعمة"، وتنطلق المبادرة تحت شعار يجسد القيم الإماراتية االأصيلة"كرمٌ نرثه، وأثرٌ نصنعه"، وتهدف إلى تعزيز قيم العطاء والكرم والإيثار، والتكافل الاجتماعي، وتفعيل دور الشباب الجامعي في خدمة الإنسانية.

ويتضمن برنامج الحفل عرض فيلم وثائقي مبتكر يستعرض مستهدفات المبادرة وأبعادها الإنسانية، تم إنتاجه بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم يدشن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مبادرة "وصلة" في إشارة البدء لانطلاق حملتها الميدانية على أرض الواقع.

ويكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك خلال الحفل، نخبة من المتميزين الذين شاركوا بفاعلية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بجانب عدد من المدارس والإداريين والمدرسين، إضافة إلى الطلاب الذين أظهروا تميزاً لافتاً خلال مشاركتهم في البرامج الصيفية لصندوق الوطن.