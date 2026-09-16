غرف دبي تنظم منتدى التميز المؤسسي والابتكار لتعزيز وتطوير الأداء

دبي في 16 سبتمبر/ وام/ نظمت غرف دبي، منتدى التميز المؤسسي والابتكار، بمشاركة 140 من ممثلي شركات القطاع الخاص، بهدف استكشاف السبل الكفيلة بالارتقاء بأداء المؤسسات، وترسيخ الابتكار في عملياتها، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل.

وتناول المنتدى، وفق بيان صحفي صادر اليوم، التطبيقات العملية للتحول في العمليات التشغيلية، وتبني التكنولوجيا، وتطوير الابتكار، وتعزيز الأداء المؤسسي، وسلط الضوء على أهمية المراجعة المستمرة للعمليات، وتطوير آليات العمل، وتبني حلول تسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة المخرجات والخدمات.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن التميز المؤسسي والعمليات التشغيلية يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الشركات على تحقيق نمو مستدام في ظل المتطلبات المتجددة للأسواق وتسارع التطورات التكنولوجية، مؤكدا الحرص على توفير منصات معرفية تتيح لمجتمع الأعمال الاطلاع على الخبرات والتجارب العملية، بما يدعم تطوير القدرات المؤسسية وتحويل فرص التحسين إلى نتائج ملموسة تعزز تنافسية القطاع الخاص ودوره في مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي.

من جانبهم أكد المتحدثون، خلال المنتدى، أن التميز المؤسسي يمثل مساراً مستداماً لتطوير القدرات والعمليات، من خلال ربط الأهداف الإستراتيجية بالتنفيذ اليومي، وقياس الأداء بصورة منتظمة، وتحديد مجالات التحسين وفق مؤشرات واضحة تدعم جودة النتائج.

وتناولت المناقشات أهمية بناء ثقافة مؤسسية تشجع الموظفين على اقتراح الحلول وتطوير أساليب العمل، باعتبار أن الابتكار الفاعل يبدأ من فهم احتياجات المتعاملين والتحديات التشغيلية، ثم تحويل الأفكار إلى تحسينات ملموسة قابلة للقياس.

كما سلط المنتدى الضوء على دور القيادة في دعم التميز المؤسسي، عبر توجيه الموارد نحو الأولويات، وتمكين فرق العمل، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، بما يضمن اتساق المبادرات التطويرية مع أهداف المؤسسة واحتياجاتها المستقبلية.

وبحث المشاركون أثر توظيف التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، مع التأكيد على أهمية مواءمة الحلول الرقمية مع طبيعة العمليات واحتياجات كل مؤسسة لضمان تحقيق قيمة عملية ومستدامة.

ووفّر المنتدى منصة لتبادل المعرفة والحوار بين الخبراء وقادة الأعمال، بما أتاح للمشاركين الاطلاع على تجارب متنوعة واستكشاف ممارسات قابلة للتطبيق تسهم في تطوير الأداء داخل مؤسساتهم، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال.