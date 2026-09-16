"أبوظبي للكتاب".. اتفاقية لدعم دور النشر وتعزيز جودة المحتوى العربي

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام / وقع "مقياس الضاد" مذكرة تفاهم مع جمعية الناشرين الإماراتيين، تهدف إلى دعم دور النشر الإماراتية في تطوير وتصنيف المحتوى العربي وفق مستويات قرائية واضحة ومدروسة، وتوظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص وقياس درجة تعقيدها، بما يسهم في تعزيز جودة المحتوى العربي وتوسيع نطاق وصول الكتب إلى شرائح متنوعة من القراء.

ويُعد "مقياس الضاد" إطاراً عربياً موحداً لقياس القرائية، يهدف إلى إنشاء نظام وطني موحد لقياس وتطوير القرائية من خلال تحديد مستويات النصوص العربية وقياس مستويات إجادة الطلبة للغة العربية، بما يوفر أدوات ومنهجيات تساعد على مواءمة المحتوى مع القدرات القرائية المختلفة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان على تنظيم فعاليات وبرامج توعوية مشتركة تستهدف الناشرين والمؤلفين الأعضاء في الجمعية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تطوير المحتوى وفق مستويات قرائية مدروسة، والتعريف بأحدث الحلول الرقمية المستخدمة في تحليل النصوص العربية وتصنيفها، كما يشمل التعاون إجراء تحليلات لغوية مقارنة ودراسات قطاعية لدعم الناشرين في إنتاج محتوى يلائم مستويات قرائية متنوعة.

وفي إطار التعاون، يقدم "مقياس الضاد" استشارات وتدريبات متخصصة لأعضاء الجمعية حول آليات الاستفادة من "محلل النصوص الذكي" في تحليل المحتوى وتصنيفه وفق مستويات قرائية واضحة، بما يساعد الناشرين على رفع جودة المحتوى المنشور وتعزيز فرص وصوله إلى جمهور أوسع من مختلف الأعمار والقدرات القرائية.

كما سيعمل الطرفان على تسهيل وصول النصوص المصنفة وفق مستويات التعقيد القرائي إلى شرائح أوسع من الجمهور عبر منصة جمعية الناشرين الإماراتيين ومنصة "أبحث عن كتاب" التابعة لمقياس الضاد.

وأكد إياد دراوشة، مدير عام مقياس الضاد، أهمية الشراكة مع جمعية الناشرين الإماراتيين، لما تمثله من ريادة ودور محوري في دعم وتطوير صناعة النشر في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتمكين الناشرين من تطوير محتوى عربي أكثر ملاءمة لمستويات القراء المختلفة، من خلال توظيف محلل النصوص لقياس تعقيد المحتوى وتحديد الشريحة القرائية الأنسب له.

من جانبه، قال سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، إن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الجمعية بتوسيع شراكاتها مع المؤسسات المعنية بصناعة النشر وتطوير المحتوى العربي بهدف تمكين الناشرين الإماراتيين وتعزيز قدراتهم على مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النشر، لا سيما فيما يتعلق بتطوير المحتوى وتوظيف التقنيات الحديثة في صناعته وتصنيفه.