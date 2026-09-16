"مجمع الشارقة للبحوث" يطلق مركزاً للتقنيات الزراعية المتقدمة

الشارقة في 16 سبتمبر/ وام/ أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، مشروع "تثمير للتكنولوجيا الزراعية"، الذي يتضمن تطوير مركز متكامل للتقنيات الزراعية المتقدمة داخل المجمع، بهدف دعم الابتكار في القطاع الزراعي وتطوير حلول عملية ومستدامة تعزز الأمن الغذائي.

ويجمع المركز بين الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير والتدريب واختبار التقنيات وربطها بالأسواق، بما يوفر بيئة تطبيقية تتيح للشركات والمبتكرين تطوير تقنيات زراعية واختبار كفاءتها قبل الانتقال بها إلى مراحل أوسع من التطبيق والاستثمار.

وشهد المجمع اليوم مراسم الإطلاق الرسمي للمشروع، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاعين الزراعي والتكنولوجي، إلى جانب باحثين ومبتكرين وشركاء المشروع ، وتضمن الحدث جلسة نقاشية حول مستقبل التكنولوجيا الزراعية والزراعة المستدامة، إلى جانب مراسم التوقيع على المشروع.

ويأتي المشروع ثمرة تعاون بين المجمع وشركة "تثمير للتكنولوجيا الزراعية"، لتطوير مركز "تثمير" المتكامل للابتكار في التقنيات الزراعية، بما يضم تقنيات الزراعة في البيئات الخاضعة للرقابة والزراعة المائية والرأسية والأتمتة وإنترنت الأشياء وأنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب منصة «FarmBridge» الرقمية.

وقال سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن المشروع يجسد توجه المجمع نحو تحويل البحث والتكنولوجيا والابتكار إلى تطبيقات وقيمة اقتصادية حقيقية، مشيراً إلى أن المركز سيوفر بيئة لتطوير التقنيات الزراعية واختبارها وربطها بالجهات الحكومية والقطاع الصناعي والمستثمرين.

من جانبه، قال سعادة فيصل لطفي، الشريك المؤسس والشريك في "تثمير للتكنولوجيا الزراعية"، إن المركز ومنصة «FarmBridge» يهدفان إلى ربط التكنولوجيا بالمزارعين والتدريب والبحث والتطوير والوصول إلى الأسواق، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية في مجال التكنولوجيا الزراعية إلى دولة الإمارات.

وتسهم الشراكة في دعم جهود دولة الإمارات في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة الشارقة بيئةً لتطوير واختبار الحلول الزراعية القابلة للتطبيق والتوسع.