تعاون بين "المبرة الخيرية" وبرجيل القابضة لدعم علاج الحالات المرضية المحتاجة

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام / وقعت برجيل القابضة وجمعية المبرة الخيرية العالمية في أبوظبي مذكرة تعاون لدعم الحالات المرضية المحتاجة إلى العلاج، من خلال إطلاق حملات ومبادرات خيرية تسهم في تغطية تكاليف العلاج كلياً أو جزئياً للحالات المستحقة، على أن تتلقى الحالات المعتمدة الرعاية والعلاج في مدينة برجيل الطبية، وفق معايير الاعتماد المعتمدة.

ويحدد التعاون إطاراً منظماً لربط الاحتياجات العلاجية بالدعم الخيري، من خلال آلية واضحة لتحديد الحالات وتقييم احتياجاتها وتمويل علاجها ومتابعة مراحل الرعاية، بما يوسع نطاق المساندة الطبية المقدمة للحالات المحتاجة.

وبموجب المذكرة، تتولى مدينة برجيل الطبية ترشيح الحالات التي تحتاج إلى مساندة علاجية، وتقديم التقارير الطبية والتقديرات المالية اللازمة لتقييم كل حالة، فيما تقوم جمعية المبرة الخيرية العالمية بمراجعة الحالات وفق معاييرها وإجراءاتها، واعتماد ما تراه مستحقاً لإطلاق حملات جمع التبرعات أو إدراجه ضمن برامج الدعم الخيري عبر قنوات الجمعية المعتمدة.

وعند اعتماد الحالة وتوافر الدعم المالي، توجه المبالغ المخصصة إلى علاجها في مدينة برجيل الطبية، التي تتولى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية ومتابعة تطورات الحالة، إلى جانب تزويد الجمعية بالتقارير والوثائق اللازمة التي توضح مراحل العلاج أو تؤكد إنجازه.

كما تضع المذكرة ضوابط لحماية خصوصية المرضى وصون كرامتهم، من خلال حفظ بياناتهم الطبية والشخصية، وقصر استخدام أسمائهم أو صورهم أو تقاريرهم في الحملات والمواد التوعوية على الحالات التي تُستكمل فيها الموافقات اللازمة وضمن الحدود المسموح بها، إلى جانب تخصيص المبالغ المعتمدة للغرض العلاجي المحدد، مع توثيق مراحل التنفيذ والمتابعة.

وقال معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية المبرة الخيرية العالمية، إن المذكرة تضع إطاراً عملياً لتوجيه الدعم الصحي إلى الحالات الأكثر احتياجاً، بدءاً من تحديد الاحتياج الطبي وتقييمه، وحشد مساهمات أهل الخير وتوجيهها للعلاج ومتابعة نتائجه، بما يربط التبرعات باحتياجات علاجية واضحة ويحفظ خصوصية المرضى وكرامتهم.

وأشار إلى أن تكامل خبرات الجمعية في إدارة المبادرات الخيرية ومدينة برجيل الطبية في تقديم الرعاية الصحية يتيح تطوير نموذج مؤسسي قابل للتوسع والاستدامة لتمويل علاج الحالات المستحقة، وإطلاق مبادرات صحية نوعية وتوسيع مشاركة المجتمع والقطاع الصحي في مبادرات ذات أثر إنساني قابل للقياس، بما يتوافق مع قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات.

من جانبه، قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، إن الشراكات بين المؤسسات الصحية والخيرية تسهم في معالجة الفجوات المرتبطة بالحصول على العلاج، مشيراً إلى أن مذكرة التعاون توفر إطاراً منظماً يجمع بين خبرة جمعية المبرة الخيرية العالمية في العمل الخيري والإمكانات السريرية لمدينة برجيل الطبية.

وأوضح أن اعتماد آليات واضحة للحوكمة وإجراءات محددة للتعامل مع المساهمات يتيح توجيه الدعم إلى المرضى المستحقين وفق أسس تتسم بالشفافية والمسؤولية، مع الحفاظ على خصوصيتهم وكرامتهم.

وأضاف أن التعاون يستهدف تأسيس نموذج يمكن من خلاله توفير الرعاية اللازمة للحالات المستحقة بصورة منظمة ومستدامة، بما يعود بأثر مباشر على المرضى وعائلاتهم والمجتمع.