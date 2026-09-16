نشاط مكثف لجامعة الإمارات ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة الإعلام العربي 2026

دبي في 16 سبتمبر/ وام / واصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، عبر مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية التي ناقشت تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ومستقبل التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي، والعوامل التي تعزز مصداقية المحتوى وتأثيره في الجمهور، ودور الشباب في المشهد الإعلامي.

واستضافت منصة الجامعة في القمة الدكتورة بيلي بارنيل، المؤسسة والرئيس التنفيذي لمنصة "SkillsCamp" ومركز الرفاه الرقمي في كندا، في جلسة حوارية بعنوان "التواصل الذكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأدارت الجلسة الدكتورة شوجون جيانغ، الأستاذ المشارك في قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وناقشت الجلسة أساليب بناء تواصل رقمي أكثر فاعلية، وكيفية توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لفهم الجمهور وتطوير الرسائل الإعلامية، إلى جانب أهمية تحقيق التوازن بين الانتشار وجودة المحتوى والمحافظة على الرفاه الرقمي للمستخدمين.

وتضمّن برنامج اليوم الثاني ورشة تفاعلية بعنوان "كن حقيقيًا: لماذا يثق الناس بهذا المحتوى؟ وكيف تصنع أثرًا حقيقيًا؟"، قدمها الإعلامي عبدالعزيز درويش من دولة الكويت.

وركزت الورشة على عناصر المصداقية والأصالة في صناعة المحتوى، وآليات بناء الثقة مع الجمهور، وتحويل المحتوى الرقمي من مادة سريعة التداول إلى رسالة قادرة على إحداث أثر ملموس.

وضمن حلقات "بودكاست الجامعة"، استضافت منصة الجامعة، الإعلامية حصة الرياسي، في حلقة بعنوان "الإعلام الرياضي بين الدراسة الأكاديمية والتجربة المهنية"، تسلط الضوء على دور التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية في التميز في مجال الإعلام الرياضي.

وناقشت الجلسة الحوارية " الإعلام العربي وجيل المستقبل : رؤى وتطلعات " دور الشباب في صناعة مستقبل الإعلام، شارك فيها : الطالب محمد أحمد من جامعة الإمارات، والطالبة آمنة المنصوري من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والطالبة مريم الشحي من جامعة زايد، وأدارت الجلسة الطالبة سلامة الشامسي.

وتأتي مشاركة الجامعة في "قمة الإعلام العربي" ضمن جهودها لتعزيز الحوار حول مستقبل الاتصال والإعلام، وإبراز دور الجامعات في تطوير الممارسات الإعلامية، وترسيخ الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى والتواصل مع الجمهور.