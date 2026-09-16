"طرق دبي" أول جهة في قطاع النقل بالمنطقة تحصل على مواصفة عالمية في الاستقطاب والتوظيف

دبي في 16 سبتمبر/ وام/ حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على المواصفة العالمية “ISO 30405:2023” في مجال الاستقطاب والتوظيف، من المعهد البريطاني للمعايير “BSI”، لتصبح أول جهة في قطاع النقل على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على هذه المواصفة.

ويغطي الاعتماد مختلف مراحل منظومة الاستقطاب والتوظيف في الهيئة، بدءاً من تخطيط القوى العاملة واستقطاب المرشحين، مروراً بعمليات التقييم والاختيار، وصولاً إلى التعيين والاندماج الوظيفي، وفق منهجيات ومعايير تستهدف تعزيز الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ويأتي حصول الهيئة على المواصفة ضمن توجهاتها لتطوير منظومة استقطاب الكفاءات المتخصصة في المجالات المرتبطة بمستقبل النقل الذكي والتحول الرقمي، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وأنظمة النقل الذكية، والتنقل ذاتي القيادة، والأمن السيبراني، ونظم المعلومات الجغرافية.

وأكدت الهيئة أن الاعتماد يعكس مواءمة ممارساتها في استقطاب وإدارة الكفاءات مع المعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتعزيز تجربة المرشحين، ودعم مبادئ العدالة والشفافية، وتلبية متطلبات المشاريع والمبادرات الاستراتيجية.

وقالت إنها تواصل الاستثمار في بناء بيئة عمل جاذبة ترتكز على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، واستقطاب الكفاءات القادرة على دعم مستقبل النقل والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأضافت أن حصولها على الاعتماد الدولي يدعم جهودها في تطوير منظومة إدارة رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، بما يسهم في دعم بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي