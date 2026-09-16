اللجنة المنظمة تعتمد خطة موسعة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الثامنة عشرة

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام / رفعت اللجنة المنظمة للنسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وتيرة استعداداتها لتنظيم البطولة، التي تقام في مبادلة أرينا خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل، مع اعتماد خطة عمل تستهدف توسيع قاعدة المشاركة الدولية، وتعزيز الحضور الإعلامي، وتطوير رؤية وفقرات حفل الافتتاح، في إطار مواصلة ترسيخ مكانة البطولة كإحدى أبرز بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة برئاسة سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة، وبحضور الأعضاء محمد حسين المرزوقي، عضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس اللجنة، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وفؤاد فهمي درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وطارق عمر البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وعبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد، مدير البطولة.

واعتمدت اللجنة مجموعة من الأولويات للمرحلة المقبلة، يتقدمها تكثيف التواصل مع اللاعبين والأكاديميات حول العالم، وضمان تقديم تجربة متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات الأعداد المتزايدة من المشاركين، ولا سيما القادمين من خارج الدولة.

كما ناقشت اللجنة آليات توسيع المشاركة المحلية، بما يسهم في تنويع قاعدة المشاركين ورفع مستويات الحضور في مختلف الفئات.

وفي الجانب الإعلامي، استعرضت اللجنة خطة ترتكز على تكثيف التواصل مع الجهات المعنية والشركاء لدعم التغطية والترويج، إلى جانب التواصل مع وسائل إعلام دولية متخصصة في رياضة الجوجيتسو، واختيار مؤثرين يتناسب حضورهم مع طبيعة الحملة الإعلامية.

وبحثت اللجنة التصور الخاص بحفل الافتتاح، والتنسيق مع الجهات المعنية بالمشاركة، إلى جانب عدد من العناصر المرتبطة بالبرنامج الرسمي للافتتاح.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري إن الاستعدادات تتسارع مع اقتراب موعد البطولة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قاعدة المشاركة واستقطاب اللاعبين والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب تكثيف العمل مع الشركاء والجهات المعنية لتعزيز الحضور الدولي للنسخة الثامنة عشرة.

وأضاف أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو رسخت مكانتها عبر سنوات من التطور المستمر، وأصبحت محطة رئيسية على أجندة نخبة اللاعبين والأكاديميات، مؤكداً أن الهدف يتمثل في مواصلة الارتقاء بمستوى المشاركة والتنظيم بما يعكس مكانة أبوظبي العالمية في رياضة الجوجيتسو.

من جانبه، قال محمد حسين المرزوقي إن الاجتماع حدد مسارات عمل واضحة للمرحلة المقبلة، تبدأ بمتابعة معدلات التسجيل وتحليل الفئات والأسواق التي تمتلك فرصاً أكبر للنمو، إلى جانب تكثيف الحضور الإعلامي والوصول إلى شرائح أوسع من المهتمين برياضة الجوجيتسو حول العالم.

وأضاف أن اللجنة تعمل كذلك على تطوير تجربة حفل الافتتاح من خلال توظيف تقنيات حديثة في تقديم عدد من عناصره، بالتوازي مع توسيع أدوات الترويج الدولي والوصول إلى جمهور البطولة عبر قنوات أكثر تنوعاً، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على التنفيذ والمتابعة المستمرة وقياس نتائج مختلف مسارات العمل.

وتواصل النسخة الثامنة عشرة استقطاب مشاركات من مختلف أنحاء العالم، فيما تستهدف البطولة هذا العام مشاركة نحو 12 ألف لاعب ولاعبة، استمراراً لمسيرة النمو التي حققتها خلال السنوات الماضية، وترسيخاً لمكانتها بين أبرز بطولات الجوجيتسو على الساحة الدولية.