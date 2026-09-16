"الدار" و"مبادلة" تستحوذان على مجمع مدينة مصدر بقيمة 918 مليون درهم

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام/ استحوذت مجموعة الدار وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" على "مجمّع مدينة مصدر" في أبوظبي، في صفقة بلغت قيمتها 918 مليون درهم، وذلك من خلال مشروعهما المشترك الذي تأسس عام 2024، لترتفع قيمة محفظة أصولهما التجارية والسكنية في مدينة مصدر إلى 4.7 مليار درهم.

ويضم "مجمّع مدينة مصدر" أكثر من 47 ألف متر مربع من صافي المساحات التجارية والمكتبية القابلة للتأجير، موزعة على 7 مبانٍ مكتبية، اكتمل إنجازها خلال الربع الأول من عام 2026، فيما يبلغ معدل إشغال المجمّع حالياً 99%.

وتشمل قائمة المستأجرين مؤسسات وجهات رائدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتعليم والطاقة، من بينها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، ودائرة الطاقة - أبوظبي، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وتسهم الصفقة في توسيع محفظة الدار ومبادلة في قطاع العقارات التجارية، وتعزيز حضور المشروع المشترك في مدينة مصدر، التي تمثل منظومة متكاملة للأعمال والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبحوث المتقدمة والتنمية الحضرية المستدامة.

ويتمتع المجمّع بموقع إستراتيجي بالقرب من مطار زايد الدولي، مع اتصال مباشر بشبكات الطرق الرئيسية التي تربط أبوظبي ودبي، بما يعزز موقعه ضمن منظومة الأعمال في الإمارة.

ويُعد الاستحواذ على "مجمّع مدينة مصدر" أحدث صفقة ضمن المشروع المشترك بين الدار ومبادلة، الذي أُنشئ عام 2024 في مدينة مصدر، وشمل الاستحواذ على 17 أصلاً ضمن "صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر"، إلى جانب مشروع "ذا لينك" في مدينة مصدر، الذي اكتمل ضمّه إلى المحفظة خلال الربع الأول من عام 2026.

ومع إضافة "مجمّع مدينة مصدر"، يمتلك المشروع المشترك محفظة متنوعة تضم أكثر من 158 ألف متر مربع من صافي المساحات التجارية القابلة للتأجير، وتشغلها قاعدة من المستأجرين من الجهات والمؤسسات ذات الجودة، من بينها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، و"مصدر"، و"سيمنس"، و"جي 42"، ووكالة الإمارات للفضاء.

ويبلغ المتوسط المرجح للمدة المتبقية من عقود الإيجار ضمن الأصول التجارية نحو 5.2 سنة، فيما تضم المحفظة أكثر من 1400 وحدة سكنية مشغولة بالكامل.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، إن أبوظبي تواصل استقطاب الشركات والمؤسسات والكفاءات من مختلف دول العالم، مدفوعة بمتانة مقوماتها الاقتصادية واستمرار استثماراتها في قطاعات المستقبل، الأمر الذي يدعم الطلب على العقارات التجارية عالية الجودة.

وأضاف أن مدينة مصدر تؤدي دوراً مهماً في هذا النمو، في ظل منظومتها القائمة على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحوث المتقدمة، مشيراً إلى أن "مجمّع مدينة مصدر" يضيف إلى المشروع المشترك مع مبادلة أصلاً عالي الجودة يتمتع بمعدل إشغال مرتفع، فيما يواصل الشريكان تعزيز استثماراتهما في المدينة.

من جانبه، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة ضمن قطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة، إن الاستثمار في البنية التحتية لقطاعات المستقبل في أبوظبي يمثل ركيزة أساسية ضمن النهج الاستثماري للشركة، بما يسهم في خلق وتعزيز القيمة الاقتصادية طويلة الأمد.

وأضاف أن "مجمّع مدينة مصدر" يمثل أصلاً تجارياً حديثاً يتمتع بمعدل إشغال مرتفع وقاعدة من المستأجرين المؤسسيين البارزين، مشيراً إلى أن الشراكة الإستراتيجية مع الدار تواصل تطوير محفظة عقارية تدعم البيئة التشغيلية للصناعات ومجالات الأعمال القائمة على المعرفة، وتنسجم مع أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي، إلى جانب دعم جهود التنويع الاقتصادي.

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إن الاستدامة شكلت أحد المرتكزات الأساسية في تصميم المجمّع، الذي استوفى متطلبات التصنيف البلاتيني لنظام "ليد" والتصنيف الذهبي لنظام "ويل".

وأوضح أن المجمّع يضم حلولاً مبتكرة تشمل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنيات التبريد التي تستفيد من الحلول الطبيعية، لافتاً إلى أنه يضيف إلى محفظة المشروع المشترك مبنى مكتبياً صفري الطاقة، يُستخدم حالياً مقراً لدائرة الطاقة - أبوظبي.

وأضاف أن ارتباط المجمّع بالمنظومة التجارية ونمط الحياة في مدينة مصدر يدعم توجه المدينة نحو تطوير مجتمع مترابط ومستدام، بما يعزز الاستثمار والابتكار والنمو، ويسهم في تحقيق قيمة مستدامة لأبوظبي.