"قمة الإعلام".. جلسة "الانتشار بلا حدود" تستعرض فرص صناعة المحتوى للوصول إلى جمهور عالمي

دبي في 16 سبتمبر/ وام / ناقشت جلسة "الانتشار بلا حدود عبر المنصات الرقمية" ضمن فعاليات "قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب"، التي تُعقد في إطار قمة الإعلام العربي 2026، التحولات التي تشهدها صناعة المحتوى، والفرص التي تتيحها المنصات الرقمية أمام صُنّاع المحتوى للوصول إلى جمهور واسع ومتنوّع، وبناء حضور يتجاوز الحدود الجغرافية.

وشارك في الجلسة صانعات المحتوى صبا شمعة، وعبير الصغير، وإسراء نبيل، وأدارها صانع المحتوى وليد المصراتي، حيث استعرضت المتحدثات تجاربهن في الوصول إلى ملايين المتابعين داخل المنطقة العربية وخارجها، وأكدن أن النجاح لا يرتبط بوصفة واحدة، بل يقوم على الأصالة والشغف والاستمرارية والتعلّم من التجارب، إلى جانب متابعة الاتجاهات الرائجة وتقديمها بأسلوب يعكس هوية صانع المحتوى.

وأكدت عبير الصغير أن الاستمرارية والبحث عن أفكار جديدة يمثلان ركيزتين أساسيتين للنجاح، مشيرةً إلى أن الطعام يشكل لغة عالمية مشتركة، وأن اعتمادها على المحتوى المرئي قليل الكلام ساعدها على الوصول إلى جمهور واسع يتجاوز اختلاف اللغات والثقافات.

وقالت الصغير إن ملاحقة المشاهدات والأرباح بوصفها هدفاً رئيسياً تضع صانع المحتوى تحت ضغط مستمر، مؤكدةً تمسكها بهوية محتواها وشغفها بالطهي بصرف النظر عن تفاوت أرقام المشاهدة.

من جانبها، أوضحت إسراء نبيل أن لكل منصة طبيعة مختلفة تتطلب تكييف المحتوى مع اتجاهات جمهورها، مع أهمية الحفاظ على شخصية صانع المحتوى وهويته الحقيقية.

وأكدت أن الأفكار لا تنفد ما دام المبدع يقدم الموضوعات من منظوره الخاص، مشددة خلال حديثها على أهمية مواصلة التعلّم والتحلي بالمرونة والجرأة على التغيير، في ظل التطور المستمر للمنصات واهتمامات الجمهور.

واستعرضت صبا شمعة تجربتها في دراسة فنون الطهي أكاديمياً، موضحةً أن شغفها بهذا المجال دفعها إلى التعمق فيه وتحويله إلى مسار مهني مستقبلي يتجاوز منصات التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أن قوة الاسم الشخصي قد تدعم إطلاق المشاريع التجارية، إلا أن استدامتها تتطلب امتلاكها مقومات نجاح مستقلة.

وناقشت الجلسة كيفية التعامل مع التعليقات السلبية وتوقعات الجمهور، حيث أكدت المتحدثات أن النجاح لا يعني الحصول على قبول الجميع، وأن الأخطاء والتجارب المتنوعة تمثل جزءاً أساسياً من رحلة صانع المحتوى. واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن التأثير المستدام لا تصنعه الأرقام وحدها، بل الشغف والاستمرارية والقدرة على التطور مع الحفاظ على هوية حقيقية.