جيسيك جلوبال 2026.. "تحدي دبي السيبراني" يعزز قدرات كوادر الحكومة

دبي في 16 سبتمبر/ وام / انطلقت اليوم، ضمن فعاليات “جيسيك جلوبال 2026”، النسخة الثانية من "تحدي دبي السيبراني" الذي ينظمه مركز دبي للأمن الإلكتروني يومي 16 و17 سبتمبر، بمشاركة مختصين في الأمن السيبراني من مختلف جهات حكومة دبي ضمن منافسات تقنية تهدف إلى تطوير القدرات المتخصصة وتعزيز الجاهزية السيبرانية.

ويقدم التحدي بيئة عملية تتيح للمشاركين اختبار مهاراتهم والتعامل مع سيناريوهات تحاكي تحديات واقعية، بما يسهم في تنمية مهارات التحليل والاستجابة وحل المشكلات، ويعزز تبادل الخبرات بين الكفاءات السيبرانية على مستوى الجهات الحكومية.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة تصل إلى 100 متنافس، يتنافسون في أكثر من 30 تحدياً عملياً تشمل مجالات أمن الويب، والتحليل الجنائي الرقمي، والهندسة العكسية، والتشفير والذكاء الاصطناعي، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 100 ألف درهم إماراتي.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية امتداداً للنجاح الذي حققه التحدي في نسخته الأولى، ومواصلةً لدوره في توفير منصة تجمع الكفاءات المتخصصة في حكومة دبي، وتتيح لها تطبيق معارفها في بيئة تنافسية وعملية، إلى جانب اكتشاف القدرات المتميزة وتشجيعها على مواصلة تطوير خبراتها في المجالات السيبرانية.

وقال عبدالحكيم سلطان العلماء، مدير إدارة خدمات الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات جيسيك جلوبال 2026: يمثل تحدي دبي السيبراني منصة عملية لتطوير الكفاءات المتخصصة في حكومة دبي، إذ يضع المشاركين أمام سيناريوهات تتطلب توظيف خبراتهم وقدراتهم في التحليل والاستجابة واتخاذ القرار. وما نشهده في النسخة الثانية من مشاركة وتنافس يعكس مستوى القدرات التي تمتلكها الجهات الحكومية، وحرص الكفاءات الوطنية على مواصلة تطوير مهاراتها.

وأضاف أن التحدي يسهم في اكتشاف المواهب السيبرانية والارتقاء بها من خلال اختبار قدراتها في تحديات سيبرانية متخصصة ومتقدمة، وتحويل المعرفة التقنية إلى خبرة عملية قابلة للتطبيق، بما يدعم بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات المتخصصة القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة.