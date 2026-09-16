الرئيس السوري يطلع على منظومة العمل الحكومي في الإمارات

دبي في 16 سبتمبر/ وام / التقى فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعددا من معالي الوزراء والقيادات الحكومية وذلك في إطار زيارة فخامته إلى دولة الإمارات.

واطّلع فخامة الرئيس السوري، خلال اللقاء، على منظومة العمل الحكومي في الدولة، وأبرز المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الجهات الحكومية، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل، من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وبحث اللقاء آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من النماذج المتقدمة في بناء القدرات الحكومية، وتصميم الخدمات، وقياس الأداء، وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية، بما يدعم جهود التنمية ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأكد اللقاء أهمية مواصلة تطوير قنوات التواصل والتعاون بين المؤسسات الحكومية في البلدين، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية على مختلف المستويات، والعمل على استكشاف فرص جديدة للشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة العمل الحكومي وتعزيز قدرته على الاستجابة للمتغيرات وصناعة الفرص المستقبلية.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، أن زيارة فخامة الرئيس أحمد الشرع تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية الشقيقة، والحرص المشترك على تطوير مجالات التعاون وتبادل الخبرات الحكومية.

كما أكد معاليه أن الإمارات برؤية قيادتها تؤمن إيماناً راسخاً بأن تبادل المعرفة والتجارب الناجحة بين الحكومات يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق تطلعات المجتمعات، مشيراً إلى أن منظومة العمل الحكومي في الدولة تمثل تجربة متجددة تقوم على التطوير المستمر والاستثمار في الإنسان وتبني التكنولوجيا وصناعة المستقبل، وأن الإمارات حريصة على مشاركة الخبرات وبناء شراكات فاعلة مع الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التحديث والتنمية في البلدين.