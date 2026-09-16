مؤسسة دبي للمستقبل تطلق "ساندبوكس بيانات التكنولوجيا العقارية"

دبي في 16 سبتمبر/ وام/ أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة دبي الرقمية، عن إطلاق "ساندبوكس بيانات التكنولوجيا العقارية" ضمن منصة "ساندبوكس دبي"، بهدف إتاحة الفرصة لمبتكري ورواد التكنولوجيا العقارية والشركات الناشئة وكبرى الشركات التكنولوجية في الإمارات وحول العالم لاختبار وتطوير نماذج أعمالهم ومنتجاتهم وخدماتهم ضمن بيئة واقعية وآمنة.

ويركّز "ساندبوكس بيانات التكنولوجيا العقارية" على تطوير حلول واستخدامات البيانات العقارية بشكل رئيسي، وكيفية الاستفادة من البيانات التي تحتفظ بها الجهات التنظيمية، واختبار استخدامات جديدة للبيانات الخاصة في الحالات التي قد تحد فيها المتطلبات التنظيمية من إمكانات التجربة والاختبار.

ويأتي ذلك في إطار مستهدفات "ساندبوكس دبي" لدعم تطوير المنظومة التشريعية والابتكارية في دبي، وتمكين الابتكار في مجال التكنولوجيا العقارية، من خلال إتاحة المجال أمام المبتكرين لاختبار حلول ونماذج أعمال جديدة ضمن القطاع العقاري في دبي.

ويمكن لرواد الأعمال والشركات التكنولوجية إرسال طلبات المشاركة في "ساندبوكس بيانات التكنولوجيا العقارية" حتى 12 أكتوبر 2026، وسيحظى المتقدمون الذين يتم اختيارهم بفرصة العمل إلى جانب خبراء "ساندبوكس دبي" والجهات التنظيمية، والاستفادة من منظومة مؤسسة دبي للمستقبل الأوسع، إلى جانب الحصول على دعم تنظيمي مخصص يتيح لهم اختبار حلولهم وتطويرها، ويفتح أمامهم فرصاً للنمو والتوسع.

وقال خليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي والتي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، إن القطاع العقاري يحمل إمكانات هائلة للتحول المدفوع بالتكنولوجيا، وتمثل هذه الدعوة المفتوحة للمشاركة في "ساندبوكس بيانات التكنولوجيا العقارية" خطوة مهمة نحو تهيئة البيئة المناسبة للمبتكرين لاستكشاف وتطوير حلول التكنولوجيا العقارية، وتجاوز التحديات التنظيمية، وتقريب هذه الحلول من التطبيق الفعلي، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية لمستقبل الابتكار في القطاع العقاري.

من جانبه قال ماجد صقر المري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إنه يمكن قياس تطور الأسواق العقارية بقدرتها على تحويل البيانات إلى قيمة، وعلى بناء جسور أسرع بين الابتكار واحتياجات السوق.

وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة، نتيح للمبتكرين مساحة للعمل على تحديات وفرص واقعية داخل منظومة دبي العقارية، واستكشاف استخدامات جديدة للبيانات يمكن أن تقود إلى خدمات وحلول أكثر كفاءة، وفي المقابل، تتيح لنا هذه البيئة الاقتراب من التقنيات والأفكار الواعدة وفهم إمكاناتها في سياق عملي، بما يسهم في تطوير منظومة عقارية أكثر مرونة وابتكاراً وجاهزية للمستقبل.

من جهتها، قالت عفاف بوعصيبة المدير التنفيذي لقطاع عمليات البيانات والإحصاء في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، إن البيانات تشكل أبرز وأهم ممكنات الابتكار في الاقتصاد الرقمي، غير أن قيمتها لا تتحقق بمجرد توافرها، بل بالقدرة على إتاحتها بصورة آمنة وقابلة للتشغيل البيني بين الجهات والقطاعات.

وأضاف أنه من هنا تأتي أهمية بيئة اختبار بيانات التكنولوجيا العقارية، فهي تتيح الإجابة عملياً عن السؤال الأصعب في اقتصاد البيانات: كيف نوسّع نطاق الإتاحة والاستخدام مع الحفاظ على الخصوصية وأطر الحوكمة المعتمدة، بدلاً من تأجيل الابتكار إلى حين اكتمال الأطر التنظيمية.

وأوضحت أنه من خلال هذا التعاون، يتم العمل على تحويل البيانات من مورد معلوماتي إلى قيمة عملية وحلول قابلة للتوسع، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للابتكار.

وكانت مؤسسة دبي للمستقبل قد أعلنت في نوفمبر 2025 عن شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بهدف تمكين اختبار وتوسيع نطاق أحدث ابتكارات حلول التكنولوجيا العقارية في بيئة تجريبية آمنة ومنظمة، وتسهيل تبادل المعرفة وبناء القدرات ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات وإشراك الشركات التكنولوجية والناشئة والجهات الحكومية المعنية في تطوير الأطر والسياسات التنظيمية لتكنولوجيا القطاع العقاري.

الجدير بالذكر أن "ساندبوكس دبي" تعتبر أحد المشاريع التحولية الرئيسية ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وتتيح منصة "ساندبوكس دبي" فرصة مثالية للمبتكرين لاختبار وتطوير نماذج أعمالهم ومنتجاتهم وخدماتهم الجاهزة للطرح في الأسواق، ضمن بيئة واقعية وآمنة، مدعومة بتوجيه الخبراء وإشراف تنظيمي مرن يساعدهم على تجاوز التحديات وتسريع دخولهم إلى السوق.

ولمزيد من المعلومات حول "ساندبوكس بيانات التكنولوجيا العقارية"، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني: (www.sandboxdubai.gov.ae/ar/sandboxes/property-tech-sandbox).