دبي تعزز قدراتها التقنية الحكومية بمبادرة "DigiPro"

دبي في 16 سبتمبر/ وام/ أطلقت دبي الرقمية، مبادرة "DigiPro" لتطوير قدرات الكفاءات المتخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات في حكومة دبي، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات والمخاطر التقنية المتسارعة، بما يدعم استمرارية ومرونة الخدمات والعمليات الحكومية.

وتتضمن المبادرة، خلال سبتمبر الحالي، سلسلة من الندوات الافتراضية التفاعلية، التي تجمع الخبرات العملية والممارسات العالمية ودراسات الحالة، وتستهدف ممارسي ومديري تقنية المعلومات والاتصالات في مجالات الأمن السيبراني وتطوير التطبيقات وعمليات تقنية المعلومات وهندسة الشبكات والمرونة الرقمية.

وتتناول "DigiPro" خلال عام 2026 موضوعات تشمل الهوية الرقمية ونموذج أمان الثقة الصفرية، وإدارة مخاطر الطرف الثالث، والتطوير الآمن للبرمجيات، واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وإدارة النسخ الاحتياطية واستعادة البيانات.

وتتزامن المبادرة مع برنامج الذكاء الاصطناعي AI+ الذي أطلقته دبي الرقمية لتدريب 50 ألف موظف في حكومة دبي، بهدف تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع جاهزية الكوادر الحكومية للمستقبل.

وأكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن التحول الرقمي المستدام تصنعه كفاءات متمكنة تمتلك المعرفة وأدوات العصر وتوظف التكنولوجيا بذكاء وكفاءة لخدمة الحكومة والمجتمع.

وقال إن دبي الرقمية تستثمر في الإنسان بالتوازي مع التكنولوجيا، لبناء قدرات حكومية قادرة على استباق التحديات وتعزيز مرونة المنظومة الرقمية واستدامة الخدمات.

وتنفذ المبادرة بالتعاون مع مجموعة من شركاء التكنولوجيا العالميين والمتخصصين، لتزويد الفرق الحكومية بخبرات وممارسات حديثة تعزز قدرتها على إدارة الأنظمة والبيانات والبنية التحتية والمخاطر بكفاءة.