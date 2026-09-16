شراكة إستراتيجية بين "دبي للإعلام" و"طيران الإمارات" تعزز حضور القصص الإماراتية عالمياً

دبي في 16 سبتمبر/ وام / أعلنت مؤسسة دبي للإعلام و"طيران الإمارات"، خلال "قمة الإعلام العربي 2026" المنعقدة تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في مركز دبي التجاري العالمي، عن توقيع شراكة إستراتيجية تفتح آفاقاً جديدة أمام المحتوى المحلي والقصص الإماراتية للوصول إلى جمهور عالمي عبر شبكة وجهات "طيران الإمارات"، بما يعزز ريادة دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الإعلامي.

وتجمع الشراكة الإستراتيجية بين خبرات وإمكانات اثنتين من أبرز المؤسسات الإماراتية، بما يتيح توظيف ما تمتلكه مؤسسة دبي للإعلام من مواهب إبداعية وخبرات واسعة في مجال السرد القصصي لإنتاج أعمال نوعية، والاستفادة من الانتشار العالمي لـ"طيران الإمارات" ومنظومة الترفيه الحائزة على جوائز على متن طائراتها، لتوفير هذه الأعمال ضمن تجربة السفر على متن رحلاتها.

وفي هذا السياق، قال سعادة محمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام: تجسّد هذه الشراكة توجهات "دبي للإعلام" الهادفة إلى تعزيز حضور القصص الإماراتية والتعريف بالهوية الثقافية المحلية على نطاق أوسع، ونتطلع من خلالها إلى دعم إنتاج محتوى إماراتي عالي الجودة، يعبر عن هوية دبي وثقافتها الأصيلة بأساليب مبتكرة، ويفتح أمامه آفاقاً أوسع للوصول إلى أسواق وجماهير جديدة والتفاعل معها.

من جانبه، قال بطرس بطرس، الرئيس التنفيذي، للتسويق، مجموعة طيران الإمارات: تربط "طيران الإمارات" دبي بالعالم، وتتيح عبر منظومة الترفيه الجوي على متن رحلاتنا للمسافرين فرصة مميزة للتعرّف إلى ثقافة المدينة ومواهبها الإبداعية. وسيسهم هذا التعاون في نقل المحتوى المنتج محلياً إلى مسافرينا عبر شبكة وجهاتنا العالمية، وإثراء نظام الترفيه الشخصي المدمج في المقاعد "ICE" بقصص إماراتية تعكس هوية دبي وثقافتها وإبداعها.

وستتوفر اعتباراً من أكتوبر المقبل، عبر نظام الترفيه الشخصي المدمج في المقاعد "ICE" مجموعة مختارة من محتوى منصة "دبي بلس"، تضم 10 برامج و35 حلقة، بإجمالي يتجاوز 20 ساعة. وتشمل المجموعة الأولى عدداً من برامج تلفزيون دبي وسما دبي، إلى جانب إنتاجات "دبي بلس" الأصلية، من بينها مسلسلات "دارا" و"وديمة وحليمة" و"دنون"، على أن تُضاف أعمالٌ جديدة شهرياً، بما يوسع نطاق القصص الإماراتية والإقليمية المتاحة للمسافرين. وسيتم إدراج هذه المجموعة ضمن مكتبة "ICE" الترفيهية التي تضم نحو 6500 قناة بأكثر من 40 لغة، ما يمنح المحتوى المحلي مساحة واسعة ضمن التجربة الترفيهية على متن رحلات "طيران الإمارات".

يُذكر أن مؤسسة دبي للإعلام كانت قد أطلقت في يناير الماضي منصة "دبي بلس"، لتعيد من خلالها تعريف مفهوم الترفيه الرقمي، عبر تجربة مشاهدة متكاملة وآمنة صُممت لتناسب جميع أفراد العائلة. وتُعد المنصة الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بمكتبة تضم أكثر من 30 ألف ساعة من المحتوى المحلي والعربي والعالمي، تشمل باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات والأفلام والإنتاجات الأصلية والأعمال الحصرية، إلى جانب أبرز البطولات والفعاليات الرياضية والبث المباشر لقنوات مؤسسة دبي للإعلام. كما تسهم في دعم نمو المحتوى الإماراتي والعربي وتعزيز حضوره عالمياً.