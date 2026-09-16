منصة نادي دبي للصحافة تجمع الخبرات الإعلامية وورش العمل وصناعة المحتوى

دبي في 16 سبتمبر/ وام / شهدت منصة نادي دبي للصحافة، خلال اليوم الثاني من قمة الإعلام العربي 2026، برنامجاً متنوعاً من الفعاليات، جمع بين حوارات "بودكاست اليوبيل الفضي"، وورش العمل المتخصصة، وتوقيع الكتب، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والكتّاب والخبراء في صناعة المحتوى.

بودكاست اليوبيل الفضي

وشهد "بودكاست اليوبيل الفضي" سلسلة من الحوارات التي استعرضت تجارب ورؤى شخصيات إعلامية وكُتّاب، حيث استضاف معالي نبيل يعقوب الحمر، مستشار جلالة ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام، في "نبيل الحمر.. الصحفي أم الدبلوماسي؟"، وظاعن شاهين، الكاتب والإعلامي، في "بين الأدب والصحافة.. رحلة قلم إماراتي"، والإعلامية مريم بن فهد في "الإعلام والصحافة في عصر جديد"، والكاتبة عائشة سلطان في "الحياة في عمود صحفي" وعبدالله المدني، الكاتب، في "المقال السياسي بين الأمس واليوم"، والكاتب الصحافي محمد الحمادي، في "رؤية قائد.. واقع وإنجاز"، ومنى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، في "بصمة تحريرية في الصحافة الإماراتية"، إلى جانب الدكتورة حصة لوتاه في "صوت المرأة الإماراتية".

وتواصلت حوارات "بودكاست اليوبيل الفضي" باستضافة الريم بن علي، مجلس الشباب في موانئ دبي العالمية في "جيل يصنع المستقبل"، وتضمنت الحوارات كذلك ألبرت شفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة "مونيفاي"، في "من الشاشة التقليدية إلى عصر المنصات"، وذلك في إطار سلسلة من الحوارات التي توثق تجارب إعلامية متنوعة، وتستعرض التحولات التي شهدها القطاع على مدى السنوات الماضية، وما يحمله المستقبل من فرص وتحديات أمام الأجيال الجديدة من الإعلاميين.

وفي جانب تطوير مهارات صناعة المحتوى، قدمت مريم راجي، مديرة الشراكات الاستراتيجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "يوتيوب"، ورشة "يوتيوب.. أدوات ذكية لمحتوى أكثر تأثيراً"، فيما قدم مشاري العنيزي، مدير البودكاست لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في "سبوتيفاي"، ورشة "ما الذي يجعل البودكاست ناجحاً؟".

وشهدت المنصة توقيع الكاتب والإعلامي ظاعن شاهين كتاب "دم واحد"، كما شهدت توقيع الإعلامية هالة كوراني كتاب But You Don't Look Arab، بحضور نورة العبار، المديرة التنفيذية لـNKA للاستشارات الإعلامية.

وعكست فعاليات اليوم الثاني تنوع المحتوى الذي تقدمه منصة نادي دبي للصحافة، من خلال الجمع بين نقل الخبرات الإعلامية، وتطوير مهارات صناعة المحتوى، وإتاحة المجال أمام الجمهور للتفاعل مع نخبة من الإعلاميين والكتّاب والخبراء.