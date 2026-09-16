الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل تجربة السفر وTrip.com تتوسع خليجياً

دبي في 16 سبتمبر/ وام / أكد شوبرت لو الرئيس التنفيذي لـTrip.com إن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرا طبيعيا ومتزايد الأهمية في قطاع السفر حيث تطور سلوك المسافرين من الاعتماد على التطبيقات لإتمام الحجوزات إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث والتخطيط للرحلات.

وأوضح شوبرت لو في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش سوق السفر العربي بمركز دبي التجاري العالمي أن الشركة توفر أداة "TripGenie" التي تساعد المستخدمين في التخطيط لرحلاتهم مشيرا إلى أن المستخدمين الذين يستفيدون من هذه الأداة يسجلون معدلات تحويل أعلى بنحو 25 بالمئة باعتبار أن وجود خطة سفر واضحة يجعلهم أكثر استعدادا لإتمام معاملاتهم عبر المنصة.

وحول التعاون مع الجهات السياحية في المنطقة قال شوبرت لو إن الشركة تعمل بشكل نشط مع الجهات المعنية بالسياحة مشيراً إلى اجتماعات مرتقبة مع مسؤولي قطاع السياحة في دبي لبحث خطط التوسع المستقبلية إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع أبوظبي لتعزيز الشراكة القائمة.

وأكد أن Trip.com تتطلع من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز حركة السياحة والسفر بين المنطقة والأسواق العالمية والاستفادة من الفرص التي يوفرها النمو المتواصل لقطاع السياحة في دول الخليج.

وأضاف أن هذا الاتجاه يعكس تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل تجربة السفر متوقعاً استمرار نمو الاعتماد على هذه التقنيات مع توسع قدراتها وتطورها.

وقال إن Trip.com تعمل وفق مفهوم المنصة المتكاملة التي تجمع خدمات الطيران والفنادق والعطلات والمعالم والأنشطة السياحية وغيرها لافتا إلى أن الشركة تقدم حاليا عددا محدودا من الخدمات في أسواق الخليج فيما تستهدف توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها خلال الأشهر الـ18 المقبلة إلى التوسع في عدد أكبر من دول مجلس التعاون.

وأضاف أن Trip.com تعمل حاليا في الإمارات والسعودية والكويت وتعتزم التوسع في بقية أسواق المنطقة مؤكدا أن هذا التوسع سيشمل خطوط المنتجات والخدمات بما يتناسب مع احتياجات المسافرين المحليين.

ولفت إلى أن المنطقة تشهد زخما متزايدا من جانب الأجيال الشابة التي تبدي استعدادا أكبر لتجربة أنماط جديدة من السفر وتبني التقنيات الحديثة ...مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود طلب قوي على السفر العائلي في دول الخليج.

وقال إن الشركة تعمل على تطوير مزيد من الحلول والباقات المصممة وفق الاحتياجات المحلية مؤكداً أن Trip.com عززت حضورها في المنطقة من خلال توسيع فريق العمل ومكاتبها وأنها ستواصل زيادة استثماراتها لدعم النمو المتوقع في الطلب على خدمات السفر.